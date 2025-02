© Foto: Michel Euler - AP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag auf dem KI-Gipfel in Paris die Zukunftspläne der Europäischen Union skizziert.In ihrer Rede betonte sie, dass Europa eine Vorreiterrolle in der KI-Entwicklung einnehmen müsse und kündigte umfangreiche Investitionen an. "Bei diesem Gipfel geht es um Taten, und genau das brauchen wir jetzt", sagte von der Leyen. Es ist an der Zeit, dass wir eine Vision formulieren, wohin uns die KI als Gesellschaft und als Menschheit führen soll, und dann müssen wir handeln und Europa auf diesem Weg beschleunigen. Europa soll führender KI-Standort werden Von der Leyen widersprach der oft geäußerten Ansicht, dass Europa im globalen KI-Wettlauf …