Die Apple-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg im vorbörslichen Handel, nachdem Berichte über eine neue strategische Partnerschaft mit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba bekannt wurden. Der amerikanische Technologiekonzern intensiviert damit seine Bemühungen, die Position im wichtigen chinesischen Markt zu stärken und die zuletzt schwächelnden iPhone-Verkäufe durch neue KI-Funktionen anzukurbeln. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für iPhones, die speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist. Bereits eingereichte KI-Verbesserungen werden derzeit von den lokalen Regulierungsbehörden geprüft, wobei die Partnerschaft bereits bedeutende Fortschritte erzielt haben soll.

Wachstumsprognosen und Marktentwicklung

Für das zweite Geschäftsquartal prognostiziert der Technologiekonzern ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Diese positive Prognose wird durch die steigende Nachfrage nach iPhones gestützt, insbesondere in Schwellenländern außerhalb Chinas. In diesen Märkten konnte ein Umsatzwachstum von beachtlichen 10 Prozent verzeichnet werden, während die Verkäufe in China um 9 Prozent zurückgingen. Experten erwarten jedoch eine Verbesserung der Nachfrage im chinesischen Markt, unterstützt durch staatliche Subventionsprogramme, die Rabatte von bis zu 15 Prozent auf bestimmte iPhone-Modelle ermöglichen.

