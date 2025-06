HONGKONG, China (IT-Times) - Die Aktienkurse von chinesischen Technologieunternehmen steigen heute auf breiter Front in Hongkong. HSI steigt um über 300 Punkte auf 24.000 Zähler. Der Hang Seng Index (HSI) in Hongkong legte heute um 1,6 Prozent zum Schlusskurs am Freitag auf ein neues 2,5-Monats-Hoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...