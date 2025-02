DJ MÄRKTE USA/Strafzölle und steigende Zinsen dämpfen Kauflaune

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten starten die US-Börsen in den Dienstagshandel, nachdem Präsident Donald Trump seine Zollpläne konkretisiert hat. Ab dem 4. März sollen Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit 25 Prozent verzollt werden. Daneben lasten steigende Marktzinsen auf den Aktienkursen. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,2 Prozent auf 44.392 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben ebenfalls um je 0,2 Prozent nach.

Anleger halten sich aber auch in Erwartung des Auftritts von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zurück. Von der Anhörung erhoffen sich Investoren Informationen über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Es wird befürchtet, dass die protektionistische Politik des US-Präsidenten die Inflation nach oben treiben wird, was der Fed wiederum Zinssenkungen erschweren dürfte. Am Mittwoch wird Powell dann dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen. Konjunkturseitig wird es ebenfalls erst am Mittwoch interessant, wenn die Verbraucherpreise aus dem Januar veröffentlicht werden.

Geschäftszahlen haben unter anderem Coca-Cola, Dupont de Nemours und Humana vorgelegt. Coca-Cola hat die Erwartungen des Markts übertroffen und erwartet für dieses Jahr weiteres Wachstum; die Aktie gewinnt 3,6 Prozent. Auch Geschäftszahlen und Ausblick von Dupont (+6,4%) haben überzeugt. Der Krankenversicherer Humana (+1,6%) hat ebenfalls überraschend gut abgeschnitten.

Die höheren Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium geben den Branchenaktien erneut Auftrieb. Sie waren am Vortag schon stark gesucht. Cleveland-Cliffs steigen um weitere 2,6 Prozent, Nucor um 2,8 Prozent und United States Steel um 1,2 Prozent.

Die Aktien des Ölraffineriebetreibers Phillips 66 verbessern sich um 5,4 Prozent. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Elliott eine Beteiligung im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar an dem Unternehmen aufgebaut.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach der Zollentscheidung der US-Regierung an. Der Dollar zeigt sich davon jedoch wenig beeindruckt. Der Dollarindex tritt mehr oder weniger auf der Stelle.

Die höheren Marktzinsen belasten den Goldpreis, der aber in der Nähe seines Rekordhochs verharrt.

Der Ölpreis profitiert von geopolitischen Spannungen, wie Marktteilnehmer unter Verweis auf den wackeligen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas berichten. Zudem gebe es Hinweise auf ein knapperes Angebot. Einem Bericht von Bloomberg zufolge sei die russische Ölförderung im Januar weiter zurückgegangen und habe die von der Opec festgelegte Quote unterschritten, so die Teilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.391,69 -0,2% -78,72 +4,3% S&P-500 6.054,37 -0,2% -12,07 +2,9% Nasdaq-Comp. 19.670,91 -0,2% -43,36 +1,9% Nasdaq-100 21.697,02 -0,3% -59,71 +3,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 +1,6 4,28 5,3 5 Jahre 4,37 +3,4 4,34 -1,0 7 Jahre 4,45 +3,8 4,42 -2,6 10 Jahre 4,53 +3,9 4,49 -3,8 30 Jahre 4,74 +2,6 4,72 -3,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0333 +0,2% 1,0304 1,0311 -0,2% EUR/JPY 157,45 +0,6% 156,57 156,42 -3,3% EUR/CHF 0,9435 +0,5% 0,9393 0,9391 +0,6% EUR/GBP 0,8329 -0,0% 0,8341 0,8327 +0,7% USD/JPY 152,39 +0,3% 151,94 151,70 -3,1% GBP/USD 1,2405 +0,3% 1,2353 1,2382 -0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3110 -0,0% 7,3107 7,3107 -0,3% Bitcoin BTC/USD 96.914,80 -0,5% 98.410,65 97.088,00 +2,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,24 72,32 +1,3% +0,92 +2,8% Brent/ICE 76,99 75,87 +1,5% +1,12 +3,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 58,565 58,24 +0,6% +0,32 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.902,33 2.908,13 -0,2% -5,80 +10,6% Silber (Spot) 31,72 32,05 -1,0% -0,33 +9,9% Platin (Spot) 987,60 993,35 -0,6% -5,75 +8,9% Kupfer-Future 4,55 4,71 -3,3% -0,16 +13,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2025 09:44 ET (14:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.