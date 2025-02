NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Diese bezeichnete Analystin Andrea Teixeira in einer ersten Reaktion am Dienstag als "erfrischend". Auch dürfte der Ausblick des Getränkeherstellers für Zuversicht sorgen in einem Umfeld, das von "schwierigen" Quartalsbilanzen der Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs geprägt sei./bek/la

