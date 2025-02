Köln (ots) -Zum internationalen Singles Awareness Day 2025 verwandelt sich Köln in die Flirt-Hauptstadt! Der Valentinstag gehört den Pärchen, der 15. Februar den Singles - doch viele fühlen sich beim Dating unsicher oder frustriert. Das soll sich Samstag ändern.Am 15. Februar ab 11 Uhr lädt die Flirt University zum "Dating-Day" ein - einem interaktiven Mitmach-Event für Singles (Startplatz, Mediapark 5, 3. Etage). Neben neuen Begegnungen bietet das Event wertvolle Erkenntnisse für die Partnersuche."Viele glauben, sie müssten perfekt sein, um zu punkten. Dabei geht es um authentische Begegnungen", sagt Horst Wenzel, Gründer der Flirt University. "Unser Event hilft Singles, Hemmungen abzubauen und sich selbstbewusst zu präsentieren."Höhepunkt des Tages: Interaktive Flirt-Workshops, in denen Singles lernen, Gespräche locker zu beginnen und ihr Auftreten zu verbessern. Praxisnahe Übungen, Live-Dating-Analysen und spielerische Challenges erleichtern es, neue Kontakte zu knüpfen - für ein Date, eine Freundschaft oder vielleicht sogar die große Liebe.Die Flirt University, bekannt aus RTL, ARD und NTV, unterstützt Singles seit 12 Jahren mit Coachings rund um Psychologie, Rhetorik, Körpersprache und Kommunikation.Mehr Infos & Tickets: https://Flirtuniversity.de/Dating-DayAusgewählte Referenzen:Kölner Flirtuniversity: Über Kurse und die schlimmsten Fehler beim Flirten - Rundschau Online (https://www.rundschau-online.de/koeln/koelner-flirtuniversity-ueber-kurse-und-die-schlimmsten-fehler-beim-flirten-151117)Dating-Coach will Führungskräften das Flirten beibringen | STERN.de (https://www.stern.de/gesellschaft/dating-coach-will-fuehrungskraeften-das-flirten-beibringen-8971194.html)Flirten lernen bei der Flirt-University: "Zwei Drittel der Dauersingles verliebten sich mit Hilfe der Kurse" | RND (https://www.rnd.de/liebe-und-partnerschaft/flirten-lernen-bei-der-flirt-university-33MNAWA6B5FV5BRRDQ3K4LOOKE.html)Bebilderung: https://Flirtuniversity.de/bebilderung(das Copyright ist freigegeben) Für Interviews oder als Gesprächspartner stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Horst Wenzel- Kölner, 36- Flirt University Geschäftsführer mit Leib und Seele- Selbst vom Markt, da glücklich verheiratetWert gelegt wird auf Natürlichkeit, Consent, ein respektvolles Miteinander und das selbstbewusste Gestalten von Partnerschaften auf Augenhöhe.Tel.: 0174/3935796E-Mail: pressestelle@flirtuniversity.deHomepage: www.flirtuniversity.deOriginal-Content von: Flirt University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178618/5968947