Hallo zum "eMobility Update'! Heute blicken wir für Sie auf die Elektroauto-Neuzulassungen im Januar - und verraten Ihnen, welche E-Autos aktuell bei den Käufern in Deutschland am beliebtesten sind! Wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive auch für den Januar wieder in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos aufbereitet. Und die Zahlen sind durchaus positiv: Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im letzten Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...