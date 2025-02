© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Ein eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern könnte die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 erheblich belasten.Die Bank of America rechnet damit, dass Zölle auf Kanada, Mexiko und China die Unternehmensgewinne deutlich senken könnten. "Wir schätzen, dass Zölle von 25 Prozent auf Kanada und Mexiko sowie ein zusätzlicher Aufschlag von 10 Prozent auf China den Gewinn pro Aktie um zwei Prozent reduzieren würden. Sollte es zu bilateralen Vergeltungsmaßnahmen kommen, könnte der Rückgang sogar acht Prozent betragen", warnten Analysten der Bank of America in einer aktuellen Einschätzung. Die Sorgen vor neuen protektionistischen Maßnahmen sind nicht …