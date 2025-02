Agendia Inc gab heute bekannt, dass das Nationale Institut für Kranken- und Invalidenversicherung (INAMI-RIZIV) mit Sitz in Brüssel die Erstattungsindikation für MammaPrint erweitert hat, um die Anwendung im neoadjuvanten Setting ab dem 1. Januar 2025 einzuschließen. Der Genomtest wird nun für Patientinnen mit HR+/HER2-negativem Brustkrebs im Frühstadium sowohl vor als auch nach der Operation vollständig erstattet, sodass Stanzbiopsien für neoadjuvante Behandlungsentscheidungen getestet werden können ein entscheidender Fortschritt, um Patientinnen die personalisierte Versorgung zu bieten, die sie benötigen.

"Die Möglichkeit, MammaPrint jetzt in Belgien auf Kernnadelbiopsien anzuwenden, ist ein bedeutender Schritt für die personalisierte Behandlung von Frauen, die gegen Brustkrebs kämpfen", sagte Professor Martine Piccart, Honorarprofessorin für Onkologie an der Université Libre de Bruxelles. "Die Vorteile einer neoadjuvanten Behandlung sind erheblich, insbesondere wenn sie mit MammaPrint durchgeführt wird. Der Test ermöglicht es Ärzten, Behandlungspläne präziser anzupassen, was bei richtiger Behandlungsauswahl weniger umfangreiche chirurgische Eingriffe ermöglichen könnte."

MammaPrint hat seine Leistungsfähigkeit in der neoadjuvanten Behandlung unter anderem in der FLEX-Studie NCT03053193 -- einer prospektiven, evidenzbasierten Beobachtungsstudie zum gesamten Transkriptom bei Brustkrebs -- unter Beweis gestellt. MammaPrint ist ein genomischer Brustkrebstest, der eine hohe Übereinstimmung zwischen passenden chirurgischen Resektionsproben und Kernnadelbiopsien aufweist. Diese jüngste Indikationserweiterung, die sowohl prä- als auch postoperative Situationen umfasst, spiegelt den klinischen Nutzen des Tests wider. Die Änderung der Erstattungsrichtlinie unterstreicht, wie wichtig genomische Tests bei der Behandlung von Brustkrebs bei Patientinnen sind.

"Die Erweiterung der Erstattungsindikation für unseren Genomtest MammaPrint ist ein bedeutender Fortschritt im Kampf gegen Brustkrebs", so Mark Straley, Chief Executive Officer bei Agendia. "Durch diese Erweiterung erhalten Frauen mit Brustkrebs einen breiteren Zugang zu Agendias hochmodernen Diagnostika, die als Grundlage für maßgeschneiderte Behandlungsentscheidungen dienen. Wir schätzen die Anerkennung der Bedeutung der Präzisionsmedizin durch INAMI-RIZIV und freuen uns auf unseren weiteren Beitrag zur Verbesserung der Ergebnisse für Brustkrebspatientinnen in Belgien."

Über Agendia

Agendia ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Präzisionsonkologie. Mit dem Schwerpunkt auf Brustkrebs im Frühstadium bietet Agendia zuverlässige biologische Erkenntnisse, die personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und ihre Pflegeteams ermöglichen. Die fortschrittlichen genomischen Tests MammaPrint BluePrint ermöglichen es Ärzten, schnell den effektivsten Behandlungsplan zu ermitteln und so das Risiko einer Unter- oder Überbehandlung zu minimieren.

Agendia wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Das hochmoderne Labor befindet sich in Irvine, Kalifornien. Agendia wird von weltweit anerkannten Wissenschaftlern und Onkologen geleitet und hat sich zum Ziel gesetzt, genomische Erkenntnisse durch kontinuierliche Forschung voranzutreiben. Dazu gehört auch die bemerkenswerte FLEX-Studie die weltweit größte Transkriptom-Datenbank für Brustkrebs, die darauf abzielt, die Präzision bei der Behandlung von Brustkrebs zu revolutionieren. Mit Spitzentechnologie, Forschung und Innovation strebt Agendia danach, die Zukunft der Präzisionsonkologie zu gestalten und einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs zu leisten.

Über MammaPrint

MammaPrint ist ein Genexpressions-Profiling-Test, der die spezifische zugrundeliegende Biologie eines Tumors im Frühstadium aufzeigt, um das Risiko einer Ausbreitung zu bestimmen. Als einziger von der FDA zugelassener Genexpressions-Profiling-Test zur Bewertung des Risikos einer Frau für Fernmetastasen liefert MammaPrint entscheidende Antworten, die bei der Diagnose zur Erstellung ihres zukünftigen Behandlungsplans beitragen, einschließlich des Zeitpunkts und des Nutzens einer Chemotherapie und endokrinen Therapie. MammaPrint analysiert die Signale von 70 Schlüsselgenen im Tumor einer Frau, um ihr Risiko in vier verschiedene Kategorien einzuteilen von UltraLow über Low und High 1 bis High 2 und so einen maßgeschneiderten Behandlungsplan zu erstellen, der auf ihre Biologie und ihre Lebenspläne zugeschnitten ist.

