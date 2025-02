Beste Wallet mit Trading, Staking, dApps, Screener, AirDrops und mehr

Die schnell aufstrebende Best Wallet hat mit ihrem Vorverkauf in der vergangenen Woche mehr als 500.000 USD eingeworben und mittlerweile über 9,5 Mio. USD erzielt, sodass die Marke von 10 Mio. USD schon in der nächste Woche überschritten werden dürfte.

Sie soll sich insbesondere durch ihre Funktionalität und Eignung für den heutigen Kryptomarkt auszeichnen. Somit konnte sie kürzlich mehr als 500.000 Nutzer erreichen, von denen über 250.000 monatlich aktiv sind.

Das Team plant bis zum nächsten Jahr 40 % des Marktes der Wallets zu erobern, welche auf eine Bewertung in Höhe von über 10 Mrd. USD kommen. Zudem kann es sich das prognostizierte Wachstum der Kryptoindustrie zunutze machen, welches in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Menschen übersteigen könnte.

Dies erklärt auch das Interesse der Anleger an dem $BEST-Coin, welcher ihnen eine Beteiligungsmöglichkeit an diesem Wachstum bietet, das die Best Wallet erreicht, welche sich das Ziel gesetzt hat, die führende digitale Geldbörse zu werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die $BEST-Token für einen Preis in Höhe von 0,02395 USD angeboten. Dieser wird allerdings schon in weniger als 31 Stunden erhöht, wenn die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde.

Gründe für das hohe Wachstum der Best Wallet

Bei der Markteinführung im vergangenen Jahr hat die Best Wallet schnell die Nutzer angezogen und die Anzahl im Vergleich zum Vormonat um 62 % gesteigert. Hinzu kommen die App-Installationen, welche um 96,3 % pro Monat zugenommen haben. Seit dem Start im November bis um 29. Januar 2025 betrug die Wachstumsrate insgesamt 658 %.

250K+ traders are locking in their edge with Best Wallet.



Track new tokens, trade seamlessly, and manage your entire portfolio in one app.



The market moves fast, and staying ahead means having the right tools.



Download Now! https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/AMgOYRzFPf - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

Begründet ist dieses durch die vielseitigen Funktionen, mit denen sich die Best Wallet von ihren Wettbewerbern wie MetaMask, Trust Wallet und Exodus abheben will.

Ein Vorteil ist etwa der Preisvergleich, bei welchem 200 dezentrale Protokolle und 20 Cross-Chain-Bridges genutzt werden, um durch Ersparnisse höhere Renditen zu ermöglichen. Hinzu kommen Umwandlungsmöglichkeiten zwischen Krypto- und Fiatwährungen, wobei über 100 reguläre Fiatwährungen unterstützt werden.

Dabei werden durch den Multi-Chain-Ansatz über 60 Blockchains zur Verfügung gestellt, um den Nutzer die nötige Flexibilität zu bieten. Zudem lassen sich bisherige Wallets praktisch einbinden. Außerdem gibt es Partnerschaften mit Anwendungen für Staking, Gaming, News, DeFi und mehr.

Bald wird das Team der Best Wallet eine eigene Bankkarte mit dem Namen Best Card herausbringen. Von vielen gelobt wird auch der Projekt-Screener, welcher einige der vielversprechendsten Kryptowährungen frühzeitig aufspürt.

Projekt-Screener von Best Wallet hat bisher eine gute Trefferquote gehabt

Unter der Kategorie "Upcoming Tokens" finden sich in der Best Wallet neue Kryptowährungen in ihrem Vorverkauf. Aufgenommen werden unter diese Rubrik jedoch nicht alle der täglich rund 50.000 startenden Memecoins. Stattdessen durchlaufen diese laut Berichten einen umfangreichen Audit, um eine höhere Trefferquote zu erreichen.

Betrachtet man einmal die Kursverläufe dieser Coins, so konnten diese ihren frühen Investoren höhere Gewinne einbringen, wenn diese auf dem Hoch verkauft hätten. Dazu zählt etwa Pepe Unchained, der von seinem ersten Vorverkaufspreis von 0,008 USD bis auf 0,06858 USD um 757,25 % stieg, wobei nicht einmal die Staking-Rendite berücksichtigt wurde.

Bemerkenswert war auch die Entwicklung von Catslap, die für 0,0001179 USD eingeführt wurde und innerhalb von Tagen ein Kursplus von 7.920 % verzeichnete. Zwar handelt es sich bei beiden um sehr volatile Coins, dennoch verdeutlichen die Beispiele, was zumindest für Trader möglich gewesen wäre, auch wenn einige von ihnen mit ihren Anwendungen ein längerfristiges Potenzial bieten.

Nun wurde außerdem das neue Projekt BTC Bull Token aufgenommen, mit dem die Inhaber die Chance erhalten, kostenlose Bitcoin zu bekommen, wenn dieser mit seinem Kurs bestimmte Meilensteine erreicht hat, wie 150.000 oder 200.000 USD.

$BTCBULL is Live in Upcoming Tokens! @BTCBULL_TOKEN is a Bitcoin rewards-based meme token that delivers milestone-based airdrops as Bitcoin hits new price levels.



With built-in incentives for buying, holding, and trading, $BTCBULL gives holders a new way to stack BTC.… pic.twitter.com/BMzBHcLltU - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 10, 2025

Seit seinem Start am gestrigen Tage konnte er schon über 596.829 USD einwerben, was beachtlich ist. Dies deutet auf eine vergleichbare Entwicklung wie bei seinen Vorgängern hin, von denen nicht wenige zu den erfolgreichsten Memecoin-Presales der letzten Zeit gehörten.

Der Wert der Best Wallet wird dadurch unterstrichen, dass die Inhaber des BTC Bull Token nur dann die AirDrops des Projektes vergütet bekommen, wenn sie die $BTCBULL-Token auf der Best Wallet halten. Laut Berichten soll dies darauf zurückzuführen sein, dass es die einzige wirkliche Multi-Chain- und Multi-Wallet sei, welche technologisch dazu in der Lage ist.

Diese Vorteile bietet des $BEST-Coin

Ein Kernelement der Best Wallet ist sein $BEST-Coin, der einen vielseitigen Nutzen bietet, was seinen Wert vergrößert. Unter anderem gewährt er seinen Inhabern einige Vorteile bei den Transaktionen wie niedrigere Gebühren. Aber auch frühzeitige Zugänge zu Vorverkäufen von Kryptowährungen sind somit möglich.

Ebenso sorgt der $BEST-Token für eine Steigerung der Staking-Zinsen, exklusive Boni, Governance-Rechte für die Best Wallet sowie Vorteile bei den verschiedenen Partnern, welche sich praktisch über die App aufrufen lassen. Möglicherweise entwickelt es sich sogar einmal zum Web3-App-Store wie Google Play oder Apple App Store.

Der $BEST-Coin verbessert die Nutzererfahrung und wird somit besonders wertvoll. Bedenkt man dann das schnelle Nutzerwachstum, so dürfte sich dieses ebenfalls positiv auf diesen auswirken.

Auch der Krypto-Analyst Crypto Gainer hat in einem seiner neuesten Videos die Vorteile der Best Wallet hervorgehoben.

So können Sie die $BEST-Coins vor der Markteinführung kaufen

Erworben werden können die $BEST-Coins über die Website, nachdem man eine digitale Geldbörse mit dieser verbunden hat. Danach lässt sich dafür einfach die intuitive Benutzeroberfläche nutzen.

Ebenso stehen die Token natürlich über die Best Wallet selbst zum Kauf zur Verfügung. Akzeptiert werden bei dem Vorverkauf die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen.

Zudem bietet die Best Wallet ihren Inhabern eine Möglichkeit, um risikolos die ersten Erfahrungen mit dem Kryptomarkt zu machen. Denn es können über verschiedene Aufgaben kostenlos Coins durch AirDrops erhalten werden. Dazu zählen beispielsweise Empfehlungen an Freunde und mehr.

Über einer halben Million Nutzer der Best Wallet können Sie sich anschließen, indem Sie die Anwendung im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

Verpassen Sie nicht die neuesten Ankündigungen der Best Wallet, indem Sie dem Projekt auf X, Telegram und Discord folgen.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.