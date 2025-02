EQS-News: vVardis AG / Schlagwort(e): Finanzierung

vVARDIS gibt Finanzierung in Höhe von 35 Mio. USD mit dem globalen Gesundheitsinvestor OrbiMed bekannt, um Curodont, eine innovative bohrerfreie Behandlung für frühe Karies, auf den Markt zu bringen



ZUG, SCHWEIZ, 11. Februar, 2025 - vVARDIS, ein Schweizer Dentalunternehmen mit hohem Wachstum, und OrbiMed, eine führende Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen, gaben heute den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar bekannt. Das Kapital wird die Wachstumsinitiativen und die globale kommerzielle Expansion des Unternehmens unterstützen. vVARDIS ist ein Entwickler und Hersteller einzigartiger Dentalprodukte unter der Marke Curodont, darunter die innovative bohrerfreie Behandlung für beginnende Karies, laut Weltgesundheitsorganisation die Krankheit Nummer eins weltweit, ohne dass ein Zahnarztbohrer benötigt wird. Durch die rasante Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr, mit anfänglichem Schwerpunkt auf den USA, verwenden bereits Tausende von Zahnkliniken das Produkt und über 300.000 Zähne wurden im Jahr 2024 behandelt. Die Technologie von vVARDIS wird bereits in Vorlesungen renommierter Universitäten in den USA und Europa als neuer Behandlungsstandard für die Behandlung von früher Karies eingesetzt. Die Partnerschaft zwischen OrbiMed und vVARDIS basiert auf der gemeinsamen Vision, ein US-amerikanisches und weltweit führendes Unternehmen für innovative Dentalprodukte aufzubauen. Angesichts des Marktwandels von invasiver zu nicht-invasiver Pflege in Kombination mit der beschleunigten Einführung der KI-Erkennung von Zahnfäule im Frühstadium kommen die Produkte von vVARDIS genau zum richtigen Zeitpunkt für Markttrends. Diese innovativen Produkte ermöglichen es Zahnarztpraxen, frühe Karies in 5 bis 10 Minuten zu behandeln, wodurch Zahnärzten und Patienten stundenlange Behandlungszeiten erspart bleiben. "Wir sind zuversichtlich, dass vVARDIS über das wissenschaftliche Wissen und die Fähigkeiten verfügt, um zu einem globalen Kraftpaket auf dem Dentalmarkt zu werden. Mit seinen firmeneigenen Formeln und seinen Curodont-Produkten ist das Unternehmen in der Lage, in diesem Markt schnell zu wachsen und eine bohrerfreie Option für frühe Karies anzubieten. Die Wachstumsambitionen des Unternehmens und sein Fokus auf die Bereitstellung innovativer Lösungen auf einem globalen Dentalmarkt stehen im Mittelpunkt unserer Investitionsstrategie", sagte Matthew Rizzo, General Partner von OrbiMed. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OrbiMed. Die Finanzierung und das Fachwissen, das sie einbringen, werden unsere Fähigkeiten verbessern, Zahnärzten und Patienten einen besseren Service zu bieten und unsere Vision zu verwirklichen, eine Welt zu schaffen, in der die Behandlung von Karies im Frühstadium schmerzfrei, regenerativ und für jeden zugänglich ist. Als Zahnärzte freuen wir uns, endlich eine Lösung für die Behandlung von beginnender Karies anbieten zu können. Zahnärzte warten seit Jahrzehnten auf eine bohrerfreie Behandlung von beginnender Karies. Curodont hat das Potenzial, das Spektrum der von Zahnarztpraxen angebotenen Optionen zu erweitern und sie in die Lage zu versetzen, die Patientenversorgung zu verbessern", so die Zahnärzte Haley und Goly Abivardi, Gründer und Co-CEOs von vVARDIS. William Blair & Company fungierte als exklusiver Finanzberater für vVARDIS und McGuireWoods und Rüd Winkler fungierte als Rechtsberater. Über Curodont Curodont-Produkte sind die proprietären Lösungen von vVARDIS zur Behandlung von früher Karies, den subklinischen Anzeichen der Krankheit Nummer eins weltweit, mit einem nicht-invasiven, bohrerfreien medizinischen Ansatz in der Zahnarztpraxis. Es ist allgemein bekannt, dass eine schlechte Mundgesundheit die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen kann und unbehandelte Karies sogar zu lebensbedrohlichen Krankheiten führen kann1. Fast 80 % aller Patienten weisen Anzeichen einer beginnenden Karies auf2 und die Mehrheit verlässt die Zahnarztpraxis ohne Behandlung2, wodurch sie das Risiko einer schwereren Erkrankung eingeht. Mit Curodont kann das Zahnarztteam beginnende Karies am selben Tag nicht-invasiv und ohne Bohrer behandeln, anstatt abzuwarten. Curodont befähigt Zahnärzte, frühe Karies frühzeitig zu behandeln und so zum Erhalt der natürlichen Zahnsubstanz beizutragen. Über vVARDIS AG vVARDIS ist ein innovatives Schweizer Unternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in Zug, Schweiz, das unter der Marke Curodont bahnbrechende biomimetische, nicht-invasive Lösungen für Zahnärzte anbietet. vVARDIS wurde von den Schweizer Zahnärzten, Innovatoren und preisgekrönten Unternehmern Dr. Haley und Dr. Goly Abivardi gegründet und ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Forschung, gepaart mit dem Engagement der Gründer, das Leben der Menschen, insbesondere der unterversorgten, zu verbessern. Die Mission von vVARDIS besteht darin, den Zugang zu neuartigen Ansätzen für den Standard der zahnärztlichen Versorgung zu erweitern, um die Mundgesundheit zu verbessern - die Grundlage für die allgemeine Gesundheit. Die Wissenschaft von vVARDIS stützt sich auf 25 Jahre Forschung und mehr als 200 wissenschaftliche Publikationen, darunter Metaanalysen, von Experten begutachtete klinische Studien und eine langfristige, von Experten begutachtete Real-World-Evidence-Studie, bei der Hunderttausende von Patienten erfolgreich behandelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vVARDIS.com und www.linkedin.com/company/vvardis . Über OrbiMed OrbiMed ist eine führende Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen mit einem verwalteten Vermögen von rund 17 Milliarden US-Dollar. OrbiMed investiert weltweit in der gesamten Gesundheitsbranche, von Start-ups bis hin zu großen multinationalen Unternehmen, über Private-Equity-Fonds, Public-Equity-Fonds und Royalty/Credit-Fonds. OrbiMed möchte ein bevorzugter Kapitalgeber sein, der maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und umfangreiche globale Teamressourcen bereitstellt, um den Aufbau von Weltklasse-Unternehmen im Gesundheitswesen zu unterstützen. Das Team von OrbiMed besteht aus über 100 Fachleuten und ist in New York City, London, San Francisco, Shanghai, Hongkong, Mumbai, Herzliya und anderen wichtigen globalen Märkten ansässig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von OrbiMed unter www.OrbiMed.com . KONTAKT: Thomas Rondot

Chief Financial Officer

investor.relations@vVARDIS.com

1.Liu J et al. Int J Epidemiol. 2022;51:1291-1303 | 2.Jacobsen ID et al. Eur Arch Paediatr Dent 2019;20:73-78|



