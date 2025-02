Ernennung von Dr. William Jeffrey zum Vorstandsmitglied und Bonnie Tomei zum CFO

Salience Labs Limited, ein führender Anbieter optischer Lösungen für die Konnektivität von KI-Rechenzentren, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series A- Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar unter der Leitung des ICM HPQC Fund und Applied Ventures, LLC, dem Risikokapitalarm von Applied Materials, Inc., bekannt, um die Entwicklung seiner optischen Netzwerk Switches für die Kommunikation in Datenzentren voranzutreiben. Zu Applied Ventures und dem ICM HPQC Fund gesellen sich Braavos, und die bestehenden Investoren Oxford Sciences Enterprises, Cambridge Innovation Capital und Schwergewichte der globalen Halbleiterindustrie, darunter Silicon Catalyst und Jalal Bagherli.

"Unsere Kunden wünschen sich einen photonischen Netzwerk Switch zur Verbindung ihrer KI-Cluster, der mit der vorhandenen Infrastruktur kompatibel ist und gleichzeitig eine hohe Bandbreite, geringe Latenz und erhebliche Energieeinsparungen mitbringt. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird uns dabei helfen unsere Entwicklung voranzutreiben und unser Produkt an Kunden zu bringen, um sowohl Energie- und Kostenreduktion, als auch größere Cluster-Konnektivität zu ermöglichen", sagt Vaysh Kewada, Mitgründerin und CEO von Salience Labs. "Wir freuen uns auch über die enge Zusammenarbeit mit unseren strategischen Investoren, um unseren Markteinführungsplan voranzutreiben."

"Siliziumphotonik ist eine vielversprechende Technologie, die erhebliche Fortschritte bei der energieeffizienten Leistung von KI-Rechenzentren ermöglicht", sagt Anand Kamannavar, Vizepräsident und Global Head of Applied Ventures. "Die optische Schaltlösung von Salience hat das Potenzial eine neue Generation von Netzwerkarchitekturen für schnellere und effizientere KI-Systeme zu ermöglichen."

"Salience Labs hat bei der Entwicklung eines Portfolios innovativer Siliziumphotonik-Produkte, die den kritischen Bedarf auf dem Markt für Rechenzentren und KI-Infrastrukturen decken, hervorragende Arbeit geleistet", sagt Dr. Jalal Bagherli, Investor von Salience Labs und ehemaliger CEO von Dialog Semiconductor, das von Renesas übernommen wurde. "Ihr kundenorientierter Ansatz und die Technologie, die auf über einem Jahrzehnt Forschung basiert, bringen Salience Labs in eine führende Position in diesem enormen Markt."

"Die optischen Netzwerk Switches von Salience Labs werden eine beispiellose Bandbreite und Skalierbarkeit für die nächste Generation von KI- und Hochleistungsrechenzentren ermöglichen. Durch die Nutzung von Licht werden sie das volle Potenzial moderner Server erschließen und gleichzeitig den Stromverbrauch und die Kosten senken. ICM HPQC freut sich, mit Vaysh und dem Salience-Team als Leiter der Series A- Finanzierung zusammenzuarbeiten", sagt Dr. William Jeffrey, Vorsitzender des technischen Beratungsausschusses des ICM HPQC Funds und neu ernanntes Vorstandsmitglied von Salience Labs.

Ernennung von Dr. William Jeffrey zum neuen Vorstandsmitglied

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Series A- Finanzierung ernennt Salience Labs Dr. Jeffrey zum Vorstandsmitglied, der sich damit Jack Edmondson, Chief Investment Officer von Oxford Sciences Enterprises, und Daniel Armbrust, Mitbegründer von Silicon Catalyst, CEO des SEMATECH-Halbleiterkonsortiums und Mitglied des Industrial Advisory Committee, das das Handelsministerium in Bezug auf die F&E-Strategie für den CHIPS Act berät, anschließt.

Dr. Jeffrey ist Astronom und hat bereits zahlreiche Positionen bekleidet: vom Executive Office des Präsidenten der Vereinigten Staaten über die Leitung von HRL (bekannt für seine bahnbrechenden Innovationen wie die Erfindung des Lasers, integrierter Schaltkreise und Flüssigkristallanzeigen) bis hin zum Direktor des National Institute of Standards and Technology, einer Institution, die drei Nobelpreisträger und Verbindungen zu einem Dutzend weiterer Preisträger vorweisen kann, und war CEO von SRI International. Dr. Jeffrey besitzt einen Bachelor of Science in Physik vom Massachusetts Institute of Technology und einen Doktortitel in Astronomie von der Harvard University.

Ernennung von Bonnie Tomei zum Chief Financial Officer

Salience Labs gibt außerdem die Ernennung von Bonnie Tomei, Wirtschaftsprüferin und Branchenveteranin aus dem Silicon Valley, Kalifornien, zum Chief Financial Officer bekannt.

"Mit über 20 Jahren Erfahrung, einschließlich Börsengängen, De-SPAC und einem starken Hintergrund im Bereich der Geschäftsabläufe, wird Frau Tomei ein wichtiges Mitglied des Führungsteams sein, um unsere strategischen und operativen Ziele zu verwirklichen, einschließlich der Expansion in die USA, um unsere Schlüsselkunden zu bedienen", sagt Frau Kewada.

Über Salience Labs

Salience Labs Limited ist ein führender Anbieter von photonischen Lösungen, die auf die Konnektivität für die Infrastruktur von KI-Rechenzentren abzielen. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und stützt sich auf über ein Jahrzehnt Forschung der University of Oxford in Großbritannien und der Universität Münster in Deutschland. Die innovativen Entwicklungen von Salience im Bereich der photonischen Schalttechnik ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkstrukturen mit extrem niedriger Latenz, die Infrastrukturengpässe für KI-Workloads beseitigen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.saliencelabs.ai.

