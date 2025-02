Einem aktuellen BGH-Urteil zufolge könnte eine Grundfähigkeitsversicherung nicht als klassische Arbeitskraftabsicherung eingestuft werden. Das Urteil wirft damit Fragen auf, insbesondere was die Kündigung durch den Anbieter angeht. AssCompact hat bei ausgewählten Versicherern nachgefragt, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. In einem langen Rechtsstreit zwischen Verbraucherschützern und der AXA haben die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) am 11.12.2024 entschieden (Az. IV ZR 498/21), dass ...

