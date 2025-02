Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Finanzderivate-Institute, kündigt die Einführung von CFD-Aktien (Contracts for Difference) aus den VAE auf ihrer innovativen MultiBank-Plus-App und der MT5-Plattform an. Diese Erweiterung ermöglicht es Anlegern, Aktien des Dubai Financial Market (DFM) und der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) über alle Kontotypen hinweg zu handeln, einschließlich Standard, Pro und ECN.

Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Erweiterung des Marktzugangs für Kontoinhaber weltweit. Durch die Einführung von CFD-Aktien aus den VAE auf der MultiBank-Plus App MT5 ermöglicht die Gruppe Händlern, ihre Portfolios zu diversifizieren und Chancen in der wachsenden Investitionslandschaft der VAE zu nutzen.

Mit dieser Entwicklung ermöglicht die MultiBank Group ihren Kunden nun den Handel mit einer breiteren Palette von Produkten einschließlich ihrer benutzerfreundlichen MultiBank-Plus-App, Devisen, Rohstoffen, Indizes, Kryptowährungen und jetzt auch CFD-Aktien aus den VAE über nur ein Konto auf einer einzigen Plattform. Durch diese nahtlose Integration sind keine mehreren Konten oder Plattformen mehr erforderlich, sodass Händler beispiellosen Komfort und Flexibilität beim Zugang zu globalen Märkten erhalten.

Sowohl DFM als auch ADX gehören zu den aktivsten Börsen im Nahen Osten. Bis Ende 2024 haben sie einen Wertzuwachs von etwa 257 Milliarden AED verzeichnet, was auf die wachsende Nachfrage der Anleger nach Aktien aus den VAE und die Stärkung des Status der Region als aufstrebendes globales Finanzzentrum zurückzuführen ist.

Die MultiBank Group bietet äußerst wettbewerbsfähige Provisionssätze für den CFD-Handel in den VAE, wodurch die Teilnahme für Investoren zugänglicher wird, ohne Mindestgebühren. Diese kosteneffiziente Struktur stellt sicher, dass Händler auf allen Ebenen von den Möglichkeiten in den VAE profitieren können.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, sagte: "Die Einführung von CFD-Aktien in den VAE ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Finanzdienstleistungen neu zu definieren. Durch den Zugang zum Dubai Financial Market und zur Abu Dhabi Securities Exchange schaffen wir neue Investitionsmöglichkeiten und bekräftigen gleichzeitig unser Engagement für Fortschritt und Exzellenz. Dies spiegelt unseren Fokus auf die Bereitstellung innovativer Lösungen wider, die auf unsere internationale Kundschaft zugeschnitten sind."

Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe von Meilensteinen für die MultiBank Group, darunter die Einführung der MultiBank-Plus-Handelsplattform, die Einführung der MultiBank.io Crypto Exchange App und die Gründung von MEX Exchange dem ersten Interbanken-Handels- und Abwicklungsökosystem, das die Finanzlandschaft der Schwellenländer revolutioniert.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern mit einem täglichen Handelsvolumen von über 25,6 Milliarden US-Dollar bedient. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre solide Einhaltung von Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 16 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

