Die Fresenius Medical Care (FMC) Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn in robuster Verfassung und bewegt sich weiterhin in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs. Im XETRA-Handel pendelte der Kurs am Vormittag um die 47-Euro-Marke, wobei das Tageshoch bei 47,21 Euro erreicht wurde. Damit liegt die Aktie nur knapp unter ihrem Jahreshöchststand von 48,31 Euro, der Ende Januar verzeichnet wurde. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem Augusttief bei 32,51 Euro, von dem sich der Kurs mittlerweile um mehr als 30 Prozent erholen konnte. Die Handelsvolumina deuten auf ein anhaltendes Interesse der Investoren hin, wobei bereits am frühen Handelstag mehrere tausend Aktien den Besitzer wechselten.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Die Expertengemeinschaft zeigt sich für die weitere Entwicklung der FMC-Aktie verhalten optimistisch. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,88 Euro. Die Dividendenprognose liegt bei 1,13 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,19 Euro bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 43,92 Euro, wobei die aktuelle Notierung diesen Wert bereits übertroffen hat. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten trotz eines leichten Umsatzrückgangs eine deutliche Verbesserung beim Gewinn je Aktie, der sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt hat.

