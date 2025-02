In der aufgeregten Expertendiskussion um Flottengrenzwerte, das Verbrenner-Aus in der EU und die angeblich mangelhafte Ladeinfrastruktur in Deutschland ist zuletzt eine zentrale Frage untergegangen: Ist die Elektromobilität denn wirklich bereit für den Massenmarkt? Darum dreht sich die neue Ausgabe unseres Podcasts "eMobility Insights". Zu Gast ist diesmal Stefan Gerwens vom ADAC. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und ...

