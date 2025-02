DJ Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs und schlägt höhere Dividende vor

DOW JONES--Die Deutsche Börse strebt nach spürbaren Erlös- und Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr weiteres Erlös- und Gewinnwachstum an. Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024 mitteilte, plant er im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,2 Milliarden Euro sowie mit einem Anstieg des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 2,7 Milliarden. Im vergangenen Jahr hatten sich die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf 4,78 Milliarden Euro belaufen - ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Jahr 2023. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis legte um 18 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zu.

Für das Jahr 2024 hatte die Deutsche Börse zuletzt Nettoerlöse von rund 5,80 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von zwischen 3,30 und 3,40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit Nettoerlösen von 5,83 Milliarden Euro (plus 15 Prozent) und einem EBITDA von 3,4 Milliarden (plus 15 Prozent) erreichte der Börsenbetreiber seine eigenen Ziele punktgenau.

Für das Jahr 2024 schlägt er eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einem Anstieg der Dividende um 5 Prozent und einer Ausschüttungsquote von 38 Prozent.

