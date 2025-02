Unsichere Aussichten für 2025, da neue Einwanderungspolitik umgesetzt wird

Philadelphia, Pennsylvania / ACCESS Newswire / 11. Februar 2025 / Ein neuer Bericht von CGFNS International zeigt, dass die jährliche Zuwanderungsrate von Krankenschwestern und -pflegern in die USA im Jahr 2024 stabil war, da die Gesundheitssysteme weiterhin auf im Ausland ausgebildete Pflegekräfte setzen, um den anhaltenden Personalmangel zu beheben.

In ihrem Nurse Migration Report 2024 erklärte die Organisation jedoch auch, dass die derzeit hohen Raten wahrscheinlich nicht aufrechtzuerhalten sind, da es weiterhin Rückschritte bei der Visumvergabe und Obergrenzen für Green Cards für Krankenschwestern und -pfleger gibt und die Trump-Regierung neue Einwanderungsrichtlinien einführt, die wahrscheinlich weitere Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Visa und die entsprechenden Bearbeitungszeiten haben werden.

CGFNS, eine gemeinnützige Organisation, die für Einwanderungsbehörden und staatliche Zulassungsstellen die Qualifikationen von Fachkräften im Gesundheitswesen prüft, meldete, dass sie im Geschäftsjahr 2024 24.733 Anträge für ihren VisaScreen (VS) Service erhalten hat. Dies ist zwar ein Rückgang von 4,6 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023, aber die Organisation stellte fest, dass die Antragszahlen weiterhin deutlich über den Zahlen vor der Pandemie lagen, wobei die Zahl für 2024 fast 200 % über der des Geschäftsjahres 2018 liegt.

Weitere Eckdaten des Berichts:

- Während VS-Zertifizierungen im Jahr 2024 an Krankenschwestern und -pfleger aus mehr als 100 Ländern vergeben wurden, wurden 92 % in einem der 10 führenden Länder auf der Liste ausgebildet.

- Auf die Philippinen entfielen weiterhin mehr als 51 % der VS-Zertifikate, gefolgt von Kanada mit 8 % und Kenia mit 6,5 %. Diese Verteilung hat sich in letzter Zeit leicht verschoben, wobei der Anteil der Philippinen von 60 % im letzten Jahr zurückgegangen ist, während Kenia, Nigeria und Ghana einen beträchtlichen Anstieg ihres Anteils verzeichnen konnten.

- Wie bei den Ausbildungsländern ist auch bei den Visumskategorien eine deutliche Konzentration festzustellen: 76 % der VS-Bescheinigungen wurden für Personen ausgestellt, die eine dauerhafte Green Card anstrebten (z. B. EB-3 Visa), während TN (12 %) und H1-B (11 %) die einzigen anderen signifikanten Kategorien darstellten.

"Diese Zahlen bestätigen, was auch andere beobachten, nämlich dass die US-Gesundheitssysteme weiterhin auf die Zuwanderung von Pflegekräften angewiesen sind, um den anhaltenden Personalmangel zu beheben. Eine Unterbrechung dieser Pipeline qualifizierter Pflegekräfte hätte weitreichende Folgen, da sie den Personalmangel verschärfen, die Belastung der Patientenversorgung erhöhen und das Burnout der Pflegekräfte verschlimmern würde", so Dr. Peter Preziosi, President und CEO von CGFNS. "Dies ist eine vielschichtige globale Herausforderung, die kooperative und innovative Lösungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern erfordert."

CGFNS International ist vom US Department of Homeland Security zugelassen, um die bundesstaatlichen Prüfungsanforderungen der Qualifikationen für Arbeitsvisa in neun Kategorien ausländischer medizinischer Fachkräfte zu erfüllen.

Um die Zahlen aus den USA in einen globalen Kontext zu stellen, analysiert der Bericht auch die weltweite Migration von Pflegekräften und Fachkräften des Gesundheitswesens, zumal sowohl die Herkunfts- als auch die Zielländer weiterhin damit zu kämpfen haben, die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit der Bindung ihrer einheimischen Arbeitskräfte zu vereinbaren. Er stellte fest, dass einige Länder in Afrika, darunter Simbabwe und Ghana, die Freigabe von Bescheinigungen, die Krankenschwestern und -pfleger für die Auswanderung benötigen, ausgesetzt haben, während Nigeria innerstaatliche Anforderungen eingeführt hat, die Pflegekräfte vor der Migration erfüllen müssen. Andere Regierungen, wie z. B. Namibia, haben den Weg eingeschlagen, Anreize für Pflegekräfte zu schaffen, die sich für einen Verbleib entscheiden.

