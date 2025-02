Bitcoin könnte für institutionelle Investoren knapp werden - Bitwise warnt vor Engpass

Der Vermögensverwalter Bitwise, der ein Vermögen von 5 Milliarden Dollar verwaltet, warnt vor einer möglichen Knappheit im Bitcoin-Angebot. Die steigende Nachfrage von institutionellen Investoren, Unternehmen und Regierungen könnte das auf 21 Millionen Coins begrenzte Angebot schon bald übersteigen.

Private Anleger dominieren den Bitcoin-Markt

Aktuelle Daten zeigen, dass 69,4% aller Bitcoin von Privatanlegern gehalten werden. Im Vergleich dazu werden nur 6,1% von Fonds und ETFs verwaltet. Eine beträchtliche Menge von 7,5% gilt als verloren, während 4,6% dem Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto zugerechnet werden.

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich derzeit knapp unter der 100.000-Dollar-Marke. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, die durch Trumps Strafzölle ausgelöst wurden, erwarten viele Analysten bis Anfang 2026 einen Anstieg auf 150.000 oder sogar 200.000 Dollar.

Solaxy: Neue Layer-2 Lösung für Solana im Presale

Das Projekt Solaxy entwickelt sich als vielversprechende Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem, das in der Vergangenheit mit technischen Grenzen und Netzwerküberlastungen zu kämpfen hatte. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür war der TRUMP-Memecoin-Hype, der zu einem temporären Netzwerkausfall führte.

Der SOLX-Token ist aktuell im Presale zu einem Preis von 0,00163 Dollar erhältlich und konnte bereits über 19 Millionen Dollar an Investitionen einsammeln. Zusätzlich bietet das Projekt eine Staking-Option mit einer jährlichen Rendite von bis zu 200%.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.