Robert Kiyosaki warnt vor massiver Wirtschaftskrise 2025

Der Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" prognostiziert für das kommende Jahr eine schwerwiegende Wirtschaftskrise, die er mit der "Großen Depression" vergleicht. In einem Beitrag auf der Plattform X warnte Kiyosaki vor einem möglichen Zusammenbruch der Märkte, der weitreichende Folgen für Millionen von Menschen haben könnte.

Kiyosaki empfiehlt Investitionen in Sachwerte

Der bekannte Finanzexperte rät als Schutz vor der drohenden Krise zur Investition in Gold, Silber und Bitcoin. Besonders Kryptowährungen wie Bitcoin sieht er als wichtige Alternative zu herkömmlichen Fiat-Währungen, die in Krisenzeiten an Wert verlieren könnten.

Neben den klassischen Wertspeichern empfiehlt Kiyosaki auch, auf Selbstversorgung und unternehmerische Tätigkeiten zu setzen. Wer Land besitzt und grundlegende Lebensmittel selbst produzieren kann, sei in Krisenzeiten deutlich unabhängiger. Auch Immobilien könnten eine Chance darstellen, allerdings nur mit einer durchdachten Strategie.

