SCALE Nanotech gründet Dragon Elements aus, um graphenbasierte audiovisuelle Technologie auf den XR- und Wearable-Electronics-Markt zu bringen

SCALE Nanotech, ein fortschrittliches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Estland, hat die Einführung seines Spin-offs Dragon Elements in Spanien angekündigt und damit einen bahnbrechenden Einstieg in den XR- und Wearable-Electronics-Sektor vollzogen. Dragon Elements wird LATIDO-Kapseln vermarkten, eine revolutionäre Technologie auf Graphenbasis, die die Interaktion des Menschen mit Hardware neu definieren soll, indem sie herkömmliche Audio- und Videokomponenten überflüssig macht.

Die Geburt von LATIDO: Ein neues Paradigma in der audiovisuellen Technologie

Der Name LATIDO® leitet sich von dem spanischen Wort latido (Herzschlag) ab und steht für einen radikalen Wandel in der audiovisuellen Hardware. Im Gegensatz zu herkömmlicher Technologie, die separate Komponenten für Ton und Bild erfordert, nutzt LATIDO Millionen von nur ein Atom dicken Graphenmembranen, um sowohl Licht als auch Ton in einem einzigen monolithischen Gerät nahtlos zu steuern, wodurch separate Bildschirme oder Lautsprecher überflüssig werden.

"Wir vollziehen einen Paradigmenwechsel mit der Kraft von Menschen weltweit", sagte Santiago Cartamil, CEO von Dragon Elements und Geschäftsführer von SCALE Nanotech. "LATIDO ist darauf ausgelegt, den audiovisuellen Markt neu zu gestalten, und die XR-Branche muss sich anpassen. Der Wandel findet jetzt statt."

Um eine globale Markteinführung zu gewährleisten, werden LATIDO-Chips zunächst in "Kapseln" zum Testen verteilt, was die Evaluierung und vorkommerzielle Tests vereinfacht und sie gleichzeitig für führende Benutzer und Entwickler zugänglich macht. Damit positioniert sich Dragon Elements "im Handumdrehen" als neuer Akteur auf dem XR- und Wearable-Markt. Wie das Smartphone für die Konnektivität will Dragon Elements Audio- und Videofunktionen in einem Gerät vereinen und so das Benutzererlebnis auf eine Weise verbessern, die mit herkömmlicher Hardware nicht möglich wäre.

Eine neue Ära der audiovisuellen Hardware

Dragon Elements startet eine gemeinschaftsbasierte Bootstrapping-Kampagne, um LATIDO in einer kontrollierten Sandbox-Umgebung zu platzieren und das öffentliche Interesse zu messen. Die Initiative wird LATIDO-Kapseln und Evaluierungskits für Entwickler anbieten, um eine starke Gemeinschaft rund um die Technologie zu fördern und gleichzeitig den Grundstein für zukünftige Gadgets zu legen.

"Märkte sträuben sich oft gegen disruptive Technologien wie diese", fügte Cartamil hinzu. "Deshalb legen wir die Entscheidung in die Hände der Menschen, so offen wie möglich. Wenn Sie an LATIDO und den Wert glauben, den wir der Gesellschaft und dem Planeten bringen wollen, gestalten Sie mit uns die Zukunft: Seien Sie unter den Ersten, die LATIDO erleben, indem Sie sich für ein Entwickler-Kit anmelden oder unsere gemeinschaftsgetriebene Markteinführung unterstützen."

