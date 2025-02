Nanoco Group PLC (LSE: NANO), weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von kadmiumfreien Quantenpunkten und anderen hochwertigen Nanomaterialien, hat verschiedene Veränderungen in seiner Organisation vorgenommen, um das geschäftliche Wachstum zu beschleunigen.

Im Oktober 2024 nahm Dmitry Shashkov seine Tätigkeit als Chief Executive Officer auf. Er war mehr als 20 Jahre in Führungspositionen in wissenschaftlich arbeitenden Unternehmen tätig. Er weiß, wie man den Unternehmenswert durch Transformationen steigert.

Dmitry war vorher CEO der CPS Group (später Teil von Exyte), die sich auf die High-Tech-Ausstattung von Halbleitern und die Life Science-Branche spezialisiert hat. Unter seiner Führung verdreifachte sich der CPS-Umsatz und die Gewinne wurden vor dem Verkauf an einen strategischen Investor vervierfacht. Davor war Dmitry President und CEO von H.C. Starck Inc. (weltweit führender Lieferant von hochauflösenden Metallen) und Business Director bei Honeywell (ein führender Lieferant von elektronischen Materialien). Er begann seine Karriere bei McKinsey Company, wo er Klienten aus den Branchen Pharmazie, Chemie und Telekommunikation betreute.

Im Dezember 2024 nahm Jai Subramanian seine Tätigkeit bei Nanoco als Global Business Director auf. Jai hat mehr als 20 Jahre in den Bereichen Halbleiter, Spezialmaterialien und komplexe Beschichtungen gearbeitet. Seine Schwerpunkte sind Unternehmenstransformation und -wachstum, P&L-Management und strategische Expansion in den USA, Europa und Asien.

Jai kam von Soleras Advanced Coatings, wo er als General Manager für die USA und Global Business Director tätig war. Zuvor hatte er Führungspositionen bei H.C. Starck, Honeywell und Ferro Corporation inne. Mit der Ernennung von Jai verfügt Nanoco nun über ein globales Team, das in Ostasien, Europa und den USA präsent ist. Das Team managt die Kundenbeziehungen, fördert Partnerschaften und erläutert potenziellen Kunden das Wertversprechen von Nanoco.

Im Januar wurde dann Jalal Bagherli, CBE, zum Chairman of the Board ernannt. Er ist in der Halbleiterbranche bekannt und hat für die bekanntesten Marken in der Elektronikbranche gearbeitet. Als CEO von Dialog Semiconductor steigerte er das Wachstum und den Wert des Unternehmens. Seine Verdienste um die Branche wurden mit einem CBE für Technologiedienstleistungen belohnt. Derzeit ist er Co-Chair des UK Semiconductor Policy Advisory Panel.

Die Ernennungen von Dmitry Shashkov zum CEO, Jai Subramanian zum Global Business Director und Jalal Bagherli, CBE, zum Chairman of the Board, zeigen, dass Nanoco sich auf die Umsetzung seiner Unternehmensstrategie konzentriert. Der Mitte 2024 vorgelegte Strategieplan sieht Wachstum in hochwertigen Märkten vor. Deshalb hat das Unternehmen im vergangenen Jahr sein Führungsteam ausgebaut, um die nächste Phase der Expansion einzuleiten.

Jalal Bagherli, CBE, sagte:

"Mit einer hochwertigen Technologieplattform und einem starken Führungsteam ist Nanoco für die Umsetzung seiner Strategie gut aufgestellt. Mit Dmitry und Jai an Bord erwarte ich geschäftliche Fortschritte. Wir werden die Kontakte zu Kunden und Investoren pflegen und unsere Quantenpunkttechnologie in großem Umfang in Anwendungen nutzbar machen."

Jai Subramanian sagte:

"Nanoco hat nun die einmalige Gelegenheit, seine bahnbrechende Quantenpunkttechnologie in großem Umfang zu vermarkten. Die führende R&D und die vorhandenen Produktionskapazitäten sowie das IP-Portfolio in einem solide finanzierten Unternehmen sind ein seltenes und starkes Fundament. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern und Kunden, um die Technologie von Nanoco auf den Markt zu bringen und nachhaltige Werte zu schaffen."

Über Nanoco Group plc

Nanoco (LSE: NANO) ist ein Gruppe für die Produktion und Lizensierung von Nanomaterial, die spezialisiert ist auf die Herstellung von patentierten, kadmiumfreien Quantenpunkten (CFQD®) und sonstigen patentierten Nanomaterialien für die Elektronikbranche. Das Unternehmen mit Sitz in Runcorn, UK, wurde 2001 gegründet. Nanoco arbeitet weiterhin an der Ausweitung seines hochwertigen, patentgeschützten IP-Portfolios. Darüber hinaus wurden die Produktionskapazitäten für geschäftliche Aufträge erweitert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nanocotechnologies.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211561559/de/

Contacts:

Sodali Co

nanoco@sodali.com