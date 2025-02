DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 22.093 Pkt - Dt. Börse sehr fest

DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Dienstagabend laut einem Händler von Lang & Schwarz auf Deutsche Börse konzentriert. Der Börsenbetreiber hatte nach der Schlussglocke solide Geschäftszahlen veröffentlicht und dazu einen Aktienrückkauf verkündet. "Zunächst wollten alle in die Aktie rein, danach sind einige wieder ausgestiegen", charakterisierte der Marktteilnehmer das volatile Geschäft. Am späten Abend wurde der Kurs aber noch immer 2,5 Prozent über Xetra-Schluss getaxt.

Dass Cherry die eigene Prognose mit den vorläufigen Geschäftszahlen verfehlt hatte, ließ Anleger kalt. "Mit dieser Aktie gab es kein Geschäft", erläuterte der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.093 22.038 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

