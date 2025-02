Bei der ersten Formula 1®-Partnerschaft wurde 1Password zum exklusiven Cybersicherheitspartner von Oracle Red Bull Racing ernannt und wählte das Team für 2025 und darüber hinaus aus

Oracle Red Bull Racing wird Kunde von 1Password Extended Access Management und stellt sicher, dass jede Anmeldung bei jeder App von jedem Gerät aus vertrauenswürdig und sicher ist

Oracle Red Bull Racing und 1Password, ein führender Anbieter von Identitätsschutz, freuen sich, eine mehrjährige globale Partnerschaft bekannt zu geben. 1Password wird exklusiver Cybersicherheitspartner von Oracle Red Bull Racing und wählt das Team für seine erste Formula 1®-Partnerschaft aus. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Oracle Red Bull Racing 1Password Extended Access Management implementieren, um seine Sicherheitslage zu stärken und kritische Informationen über Geräte, Anwendungen und Standorte hinweg zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211042664/de/

Oracle Red Bull Racing and 1Password announce a multi-year global partnership. (Graphic: Business Wire)

Oracle Red Bull Racing und 1Password teilen das Engagement für Innovation. Während das Team die Grenzen der Technologie und des effizienten Designs auslotet, definiert 1Password die sichere Zugriffsverwaltung neu. Diese Partnerschaft unterstreicht die entscheidende Rolle der Cybersicherheit in der Formula 1®. Das Branding von 1Password wird auf den wichtigsten Team-Assets gut sichtbar zu sehen sein, darunter auf dem Halo, dem Lenkrad und dem Chassis des Oracle Red Bull Racing-Autos, den Fahrer- und Crew-Anzügen, der Teamkleidung und den Garagenbildschirmen. In einer Team-First-Aktion wird das 1Password-Branding auf dem Lenkrad-Display der Rennwagen von Max und Liam zu sehen sein, was das Engagement beider Parteien für Innovation und Schutz unterstreicht.

Stärkung der Sicherheitslage, um in risikoreichen Umgebungen zu glänzen

1Password Extended Access Management gewährleistet einen vertrauenswürdigen Zugriff auf die gesamte Organisation und schützt die kritischen Informationen, die die Formula 1® und die siegreichen Strategien der Meisterschaften antreiben, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Oracle Red Bull Racing wird 1Password Extended Access Management verwenden, um:

den Zugriff auf Anwendungen zu sichern: Erhalt von Transparenz und einer zentralen Ansicht der Anwendungen, auch der nicht genehmigten. Mit Universal Sign-On können autorisierte Teammitglieder sicher auf verwaltete und nicht verwaltete Apps zugreifen.

Erhalt von Transparenz und einer zentralen Ansicht der Anwendungen, auch der nicht genehmigten. Mit Universal Sign-On können autorisierte Teammitglieder sicher auf verwaltete und nicht verwaltete Apps zugreifen. proprietäre Innovationen zu schützen: Sicherung geschützter Daten und Sicherstellung, dass nur autorisierte Personen von sicheren Geräten aus Zugriff haben.

Sicherung geschützter Daten und Sicherstellung, dass nur autorisierte Personen von sicheren Geräten aus Zugriff haben. Effizienz und Produktivität zu steigern: Den weltweit verteilten Mitarbeitern aus den Bereichen Technik, Mechanik, Marketing und Rennfahrer sicheren Zugriff auf kritische Tools und Systeme in einer hybriden Umgebung zu bieten und so einen sicheren Zugriff von überall aus zu ermöglichen, ohne Arbeitsabläufe zu unterbrechen.

Den weltweit verteilten Mitarbeitern aus den Bereichen Technik, Mechanik, Marketing und Rennfahrer sicheren Zugriff auf kritische Tools und Systeme in einer hybriden Umgebung zu bieten und so einen sicheren Zugriff von überall aus zu ermöglichen, ohne Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Teammitglieder weltweit zu schützen: Sicherstellung, dass nur einwandfreie, autorisierte Geräte auf kritische Informationen zugreifen können, wenn sie zu 24 Rennen weltweit reisen.

Sicherstellung, dass nur einwandfreie, autorisierte Geräte auf kritische Informationen zugreifen können, wenn sie zu 24 Rennen weltweit reisen. sichere technische Arbeitsabläufe zu gewährleisten: Automatisierung der Verwaltung von Geheimnissen, Erkennung unverschlüsselter SSH-Schlüssel und nahtlose Integration in bestehende Entwicklungsabläufe, um die Sicherheit der Softwareentwicklung zu gewährleisten.

Engagement für die Zukunft des Motorsports

1Password arbeitet auch mit dem Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme zusammen, um die F1® Academy zu unterstützen und sich für die nächste Generation weiblicher Rennsporttalente einzusetzen. Diese Reihe bietet Mentoring, Tools und Coaching, um zukünftige Fahrer, Ingenieure und Branchenführer zu fördern. Im Rahmen dieses Engagements unterstützt 1Password stolz die 18-jährige Fahrerin Alisha Palmowski, die eine wachsende weibliche Fangemeinde inspiriert und die nächste Generation ermutigt, ihre Träume zu verfolgen.

Christian Horner, CEO und Team Principal von Oracle Red Bull Racing, sagte: "Alle bei Oracle Red Bull Racing freuen sich, 1Password als unseren exklusiven Cybersecurity-Partner in der Red Bull-Familie willkommen zu heißen. Da der Start der Formula 1®-Saison 2025 näher rückt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere gesamte Organisation sicheren und zuverlässigen Zugang zu wichtigen Informationen hat, damit wir weiterhin sichere und datengestützte Entscheidungen an der Rennstrecke und in der Fabrik in Milton Keynes treffen können. Die Investition von 1Password und die Partnerschaft mit dem Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme sind ein weiterer Beweis für den Geist und die Tiefe unserer Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, mit 1Password Grenzen zu überschreiten und Innovationen zu entwickeln, darunter die Einführung eines teamorientierten Lenkrad-Branding-Displays, das zum Einsatz kommen wird, wenn Max und Liam zum ersten Mal auf die Strecke gehen."

David Faugno, Co-Chief Executive Officer von 1Password, sagte: "Die Zusammenarbeit mit einem Weltmeister wie Oracle Red Bull Racing ist eine unglaubliche Chance. Als dominierende Kraft in der Formula 1® beruht ihr Erfolg auf technischer Exzellenz, Innovation und nahtlosem, sicherem Zugriff auf kritische Informationen von überall. Wir bei 1Password sind der Meinung, dass Sicherheit die Produktivität fördern und sich mühelos in die Arbeitsweise der Menschen integrieren sollte. Deshalb schützen wir jede Anmeldung, jeden Zugangspunkt und jede wichtige Information, damit sich das Team auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: gewinnen."

Weitere Informationen darüber, wie 1Password die Sicherheitsinnovation mit Oracle Red Bull Racing vorantreibt, finden Sie im 1Password Blog.

Über 1Password

1Password genießt das Vertrauen von über 150.000 Unternehmen und Millionen von Verbrauchern und bietet Lösungen für Identitätssicherheit und Zugriffsverwaltung, die auf die heutige Arbeits- und Lebensweise der Menschen zugeschnitten sind. 1Password hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Konflikt zwischen Sicherheit und Produktivität zu beseitigen und gleichzeitig jede Anmeldung für jede App auf jedem Gerät zu sichern. Als Anbieter des meistgenutzten Passwort-Managers für Unternehmen entwickelt 1Password auf seiner starken Grundlage weiterhin innovative Sicherheitslösungen, auf die sich Unternehmen jeder Größe verlassen, darunter Associated Press, Aldo Group, Intercom, Mediacom Communications, Octopus Energy, Slack und Wish.

Über Oracle Red Bull Racing

Seit seiner Gründung ist das Team Oracle Red Bull Racing eine treibende Kraft in der FIA Formula 1® World Championship, der weltweit führenden Motorsportkategorie. Das Team Oracle Red Bull Racing wurde 2005 gegründet, um die Präsenz des Mutterkonzerns Red Bull im professionellen Motorsport zu erweitern und den Status quo innerhalb des Sports durch eine mutige Mischung aus Leidenschaft, Verspieltheit, Ehrgeiz und Leistung zu durchbrechen. Inzwischen hat sich das Team zu einem der erfolgreichsten Formel-1-Teams entwickelt. Mit mehreren Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften und mehr als 100 Rennsiegen setzt Oracle Red Bull Racing sein Streben nach ultimativer Leistung fort als Rennteam, als Heimat von Champions und als Innovator, der an der Spitze der Technologie steht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211042664/de/

Contacts:

media@agilebits.com