Andersen Global baut seine Präsenz als juristische Plattform in Lateinamerika durch Kooperationsvereinbarungen mit MBP Partners und Schmukler IP, zwei Anwaltskanzleien mit Sitz in Buenos Aires, weiter aus.

MBP Partners wurde 2016 von Ignacio Meggiolaro und Victoria Bengochea gegründet und wird von Chambers, The Legal 500, und IFLR 1000 als führender juristischer Anbieter in Lateinamerika anerkannt. Die Kanzlei berät lokale und internationale Klienten im Bereich Compliance und Corporate Governance und ist auf Gesellschaftsrecht und M&A-Recht, Bank- und Kapitalmärkte, Bergbau und natürliche Ressourcen, Compliance und Korruptionsbekämpfung, Steuerrecht und Außenhandel, Fintech, Geldwäschebekämpfung, Energie und Kohlenwasserstoffe, Governance-Recht und Infrastruktur spezialisiert.

Schmukler IP wurde 1947 gegründet und verfügt über ein erfahrenes Team aus Fachleuten für gewerbliches Eigentum und Recht. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums an, darunter Patente, Produktmarken, Dienstleistungsmarken, Gebrauchsmuster und Designs, Urheberrecht, Softwareschutz und Domainnamenberatung, und bietet proaktive Lösungen zum Schutz der Vermögenswerte der Kunden.

"Wir sehen unglaubliche Synergiemöglichkeiten darin, dass diese Gruppen sowohl Unternehmen in der Anfangsphase unterstützen als auch solche, die schon reif für Transaktionen sind", sagte Juan Astibia, Leiter der Rechtsabteilung bei Andersen in Argentinien. "Ihre umfassende Expertise in den Bereichen IP, M&A, FinTech und Bergbau ergänzt in hohem Maße unsere bestehende juristische Expertise wie auch den aktuellen und zukünftigen Bedarf unserer Kunden."

Mark L. Vorsatz, Vorsitzender und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: "Diese Kooperationen unterstreichen unser anhaltendes Engagement für den Aufbau einer führenden multidisziplinären Praxis in Lateinamerika. Die Expertise beider Unternehmen bei der Bewältigung komplexer rechtlicher und regulatorischer Probleme stärkt unsere Fähigkeit, robuste Lösungen zu liefern, die nahtlos zu unseren Werten und strategischen Zielen auf diesem Schlüsselmarkt passen."

Nach der Ankündigung der Expansion in Cordoba im letzten Monat umfasst Andersens multidisziplinäre Praxis in Argentinien nun die Bereiche Steuern, Recht und Wertermittlung auf den beiden größten Märkten des Landes.

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute weltweit mehr als 18.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 500 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211884868/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700