Die von Intel Capital angeführte Finanzierungsrunde wird die KI weiter in die Kundenakquise und die Optimierung des Kundenlebenszyklus einbringen

Voyantis, die KI-gesteuerte Wachstumsplattform für Kundenakquise und die Optimierung des Kundenlebenszyklus, gab bekannt, dass sie 41 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 60 Millionen US-Dollar erhöht. Voyantis hat seinen ARR zwei Jahre in Folge verdreifacht und die Finanzierung wird seinen rasanten Wachstumskurs befeuern und beschleunigen. Die Runde wurde von Intel Capital unter Beteiligung von Square Peg, Target Global, Jibe, Redseed, Alicorn, 20Growth, Essential und ICON angeführt. Lisa Cohen, Investment Director von Intel Capital, wird auch dem Vorstand von Voyantis beitreten, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen.

Voyantis wurde unter der Prämisse gegründet, dass die sich entwickelnden Grundlagen der Weltwirtschaft dazu führen, dass Unternehmen von Wachstumsstrategien um jeden Preis zu effizienten und steuerlich verantwortungsvollen Wachstumspraktiken übergehen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Unit Economics liegt. Mit der mutigen Mission, den gesamten Wachstumsprozess neu zu gestalten, zu transformieren und zu optimieren, befähigt Voyantis Wachstumsteams, ihre wertvollsten Kunden zu identifizieren, zu gewinnen, zu binden und zu halten. Voyantis kombiniert prädiktive und präskriptive KI, um das Rätselraten zu beseitigen, das traditionell mit der Bewertung des potenziellen Werts eines Kunden verbunden ist, und liefert dem Benutzer automatisierte Aktionen für die nächsten Schritte und den Zeitpunkt der Ausführung.

"Wir haben Voyantis gegründet, weil wir davon überzeugt waren, dass die traditionellen Growth Playbooks im KI-Zeitalter komplett neu geschrieben werden müssen. Unser neuer KI-basierter Ansatz für Wachstum eröffnet den Growth- und Akquisitionsteams eine völlig neue Welt", so Ido Wiesenberg, Mitbegründer und CEO von Voyantis. "Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Rentabilität zu steigern und die Wirtschaftlichkeit ihrer Einheiten zu verbessern, indem sie KI nutzen, um die richtigen Kunden für ihr Unternehmen zu gewinnen, zu fördern und zu binden. Dies basiert auf der Fähigkeit der Plattform, den zukünftigen Wert eines Kunden zu jedem Zeitpunkt seiner Reise zu bewerten und die Vorhersage mit dem optimalen Maßnahmenpaket zu verknüpfen. Wir sind stolz darauf, mit Intel Capital zusammenzuarbeiten, um neu zu definieren, wie Unternehmen ein nachhaltiges, gesundes und vorhersehbares Wachstum erzielen können."

Voyantis hat seinen Kundenstamm 2024 verdreifacht. Unternehmen wie Miro, Rappi und Moneylion verlassen sich auf Voyantis, um die Akquise von hochwertigen Kunden auf der Grundlage des Lifetime Value (LTV) einer Person zu automatisieren, der in jeder Phase der Reise anhand anonymisierter Erstanbieter-, Erklärungs-, Engagement- und Umsatzdaten vorhergesagt und kontinuierlich aktualisiert wird. Diese Vorhersagen werden dann mit KI-generierten Rezepten gekoppelt, die gezielte Aktionen oder Anreize erzeugen, die direkt über Plattformen wie Salesforce und Braze ausgeführt werden.

"Nachdem wir in den letzten Jahren mit unseren Portfolio-Unternehmen bei Intel Capital zusammengearbeitet haben, um die Effizienz zu steigern, haben wir einen breiteren Trend auf dem Markt festgestellt: Unternehmen jeder Größe konzentrieren sich darauf, intelligentere, gezieltere Kampagnen zu fahren, die den LTV maximieren. Voyantis ist in der Lage, diesen Wandel zu ermöglichen und zu automatisieren, und befähigt Unternehmen, die wertvollsten Kunden zu gewinnen, zu pflegen und zu halten", sagte Lisa Cohen, Investment Director bei Intel Capital. "Die Fähigkeit von Voyantis, die Verbindung zwischen prädiktiver und präskriptiver KI zu nutzen, definiert neu, wie Unternehmen den Kundennutzen erschließen. Die Tatsache, dass ihre Kunden ihren Vorständen auf der Grundlage der Wachstumskennzahlen von Voyantis Bericht erstatten, hat unser Vertrauen in ihre Fähigkeit, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, gefestigt."

Mit Niederlassungen in den USA, EMEA, Lateinamerika und Israel und über 70 Mitarbeitern befindet sich Voyantis auf einem rasanten globalen Wachstumskurs. Die Finanzierung wird es Voyantis ermöglichen, die Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Bereitstellung zu verstärken, um die GTM-Strategie zu optimieren und weitere F&E-Initiativen zu verfolgen.

Über Voyantis:

Voyantis hilft Unternehmen, sich auf die RICHTIGEN Kunden zur RICHTIGEN Zeit zu konzentrieren bei jedem Schritt der Customer Journey. Voyantis ist führend in der Nutzung von KI zur Transformation von Wachstumsstrategien. Durch die Nutzung von Prognosen zum Lifetime Value (LTV) auf Benutzerebene und KI-generierten Handlungsanweisungen ermöglicht Voyantis Unternehmen, hochwertige Kunden präzise und effizient zu gewinnen, zu binden und zu fördern. Unternehmen wie Miro, Rappi und Moneylion verlassen sich auf die KI-Plattform von Voyantis, um automatisch Aktionen auszulösen, wie z. B. die Gewinnung der richtigen Kunden auf Google und Meta, die Zuweisung von Anreizen an die richtigen Kunden über Salesforce und Braze und die Auslösung der richtigen Upselling-Optionen zum richtigen Zeitpunkt für jeden ihrer Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.voyantis.ai/.

