Berlin (ots) -Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) setzt im Nahost-Konflikt auf Zusammenarbeit mit den arabischen Ländern. Die Pläne von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen kritisierte sie erneut scharf. "Wir haben seit 15 Monaten, viel hinter den Kulissen mit dem Schlüssel-Golfstaaten, Saudi Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, gesprochen", sagte Baerbock in der ARD-Talksendung "maischberger". Sie treffe "diese Akteure, wo wir die Dinge auch manchmal sehr anders sehen" am Mittwoch wieder in Paris und auch am Wochenende in München auf der Sicherheitskonferenz "damit wir gewährleisten können, dass dieser Waffenstillstand, der zurzeit da ist, dazu geführt hat, dass weitere Geiseln freikommen", sagte Baerbock.Die Außenministerin geht davon aus, dass der Ansatz der Zusammenarbeit mit den arabischen Ländern auch im Interesse von US-Präsident Donald Trump ist. "Wir haben ja aus Trump 1 gelernt und vorgebaut", da zum Beispiel "die Saudis einer der wichtigsten Partner für Trump sind", sagte Baerbock. Den Anspruch und die Pläne von US-Präsident für den Gazastreifen lehnte die Grünen-Politikerin strikt ab: "Ich habe bereits deutlich gemacht, dass es völkerrechtswidrig ist. Es widerspricht auch dem, was er versucht, deutlich zu machen, dass es für den Frieden in der Region ist". Israel werde "auf Dauer nur in Sicherheit und in Frieden leben können, wenn auch Palästinenser in ihrem eigenen Staat, in Würde und in Sicherheit leben können", sagte Baerbock bei "maischberger".