Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") freut sich, über den aktuellen Stand seiner Pläne zur Expansion in Westafrika und Lateinamerika zu informieren. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders spezifiziert.

Outside Dynacor's Senegal office: Mamadou Mbaye, General Manager, with members of Team Senegal and Stéphane Lemarié, Director of Finance (Photo: Business Wire)

Die Ausweitung der Aktivitäten auf neue Jurisdiktionen ist Teil des strategischen Dynacor-Fünfjahresplans und soll dem Unternehmen beim Erreichen seines Ziels helfen, bis 2030 eine Goldäquivalent-Produktion von 500.000 Unzen AuEq und einen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar zu erzielen. Zu diesem Zweck plant das Unternehmen die Eröffnung von vier neuen Verarbeitungsanlagen: Drei davon sollen in Westafrika (Senegal, Côte d'Ivoire und Ghana) und eine in Lateinamerika entstehen.

Solides Fundament für Wachstum

In den vergangenen zwei Jahren hat Dynacor wichtige Vorarbeiten für seine neuen Anlagen geleistet:

Strukturell In jedem Land hat das Unternehmen positive Gespräche mit Regierungsvertretern, der Minenaufsicht, Zulieferern und Schlüsselgruppen von kleingewerblichen Bergleuten geführt. Parallel dazu hat es umfangreiche geologische Beprobungen durchgeführt und so sein Verständnis für die Geologie im Bereich des Kleinbergbaus in den einzelnen Ländern vertieft.

Finanziell Basierend auf dem Bau seiner Anlage Chala in Peru und den aktuellen Kalkulationen, schätzt Dynacor, dass der Bau einer Anlage mit einer Kapazität von 300 Tonnen pro Tag ("tonnes per day, tpd") zwischen 23 und 25 Millionen US-Dollar kosten und ein Betriebskapital zwischen 7 und 8 Millionen US-Dollar erfordern könnte. Am 6. Februar 2025 schloss das Unternehmen ein vergrößertes öffentliches Angebot für Bruttoeinnahmen von ca. 22 Millionen US-Dollar (31,6 Millionen kanadische Dollar). Dynacor beabsichtigt, seine Liquiditätslage und Einnahmen aus der Finanzierung zur Beschleunigung seiner Expansionspläne einzusetzen.

Führung Im Laufe des letzten Jahres hat Dynacor sein Team weltweit verstärkt, um sein Wachstum zu unterstützen. In Montréal hat die Erweiterung des Managementteams die Führungsfähigkeit und Expertise in Afrika erhöht. Daniel Misiano, der neue COO, bringt über 30 Jahre Erfahrung in internationaler Geschäftsentwicklung Geschäftstätigkeit im Bereich der Bergbaudienstleistungen mit, die er unter anderem in Afrika gesammelt hat. Martin Houde, der neue Leiter des Bereichs Metallurgie, hat über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Industriebetriebsführung, Bau und Consulting in der Mineralverarbeitungsindustrie, neun davon in Westafrika. Ruth Hanna in der neuen Position als Director, Investor Relations ("IR"), bringt 30 Jahre Erfahrung in den Bereich IR und Finanzkommunikation mit, davon 12 in Bergbaugesellschaften mit Aktivitäten in Afrika.

In Peru wurde Jorge Luis Cárdenas in die Position des Vice-President of Business Development in Latin America von Dynacor berufen. Er bringt 30 Jahre Erfahrung im Goldsektor mit. Darüber hinaus führte ein intensiver Prozess zur Nachfolgeplanung zur weiteren strategischen Neueinstellung von Mitarbeitern in mehreren Bereichen. Das Unternehmen hat außerdem damit begonnen, Sprachunterrichtsklassen für seine Mitarbeiter einzurichten, um ihnen die Kommunikation mit Afrika zu erleichtern.

In Senegal bringt General Manager Mamadou Mbaye mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Risikomanagement sowie in Bergbau- und Energie-Investitionsprojekten in Afrika ein. Benoît Courteau, General Manager von Dynacor in Côte d'Ivoire, blickt auf eine lange Karriere im Management von Abbaustätten, Industriebaustellen und Produktionsanlagen sowie in der Biomasse- und Industriedienstleistungsbranche unter anderem in Afrika zurück. Derzeit finden Gespräche mit potenziellen Ländermanagern und Partnern in Ghana statt.

Ziele für 2025

Senegal Nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsstudie hat das Unternehmen Ausschreibungen für die 50-tpd-Pilotanlage im Rahmen seiner Abbaukonzession gestartet (siehe Pressemeldung vom 11. Oktober 2024). Der Bau der Pilotanlage wird schätzungsweise 4 Millionen US-Dollar (ohne Support-Infrastruktur) kosten und soll spätestens bis Q1-2026 abgeschlossen sein.

Côte d'Ivoire/Ghana Das Unternehmen strebt den Beginn der Vorarbeiten für die Umweltverträglichkeitsstudie in mindestens einem der beiden Länder an.

Das Unternehmen strebt den Beginn der Vorarbeiten für die Umweltverträglichkeitsstudie in mindestens einem der beiden Länder an. Lateinamerika Dynacor plant, seine mögliche Expansion innerhalb von Peru oder Ecuador auszuloten.

Das Unternehmen freut sich darauf, seinen Aktionären regelmäßige Aktualisierungen zum Fortschritt seiner Expansion zur Verfügung zu stellen.

Über Dynacor

Dynacor ist ein industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, der Dividenden ausschüttet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die es aus dem handwerklichen und kleinen Bergbau (Artisanal and Small-scale Mining, ASM) ankauft. Dynacor ist in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auf andere Länder auszuweiten.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold durch sein Goldprogramm PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt unserem Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für dieses PX IMPACT®-Gold. Diese Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer Handwerker und Kleinschürfer investiert.

Dynacor wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Ticker DNG gehandelt und ist im TSX30 2024 gelistet. Der TSX30 ist eine jährliche Rangliste der 30 leistungsstärksten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX) über einen Zeitraum von drei Jahren.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von:



Ruth Hanna

Director, Investor Relations

Tel.: 514-393-9000 #236

E-Mail: investors@dynacor.com

Website: http://www.dynacor.com