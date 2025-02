Kapital soll zur Refinanzierung bestehender Ausrüstungskredite und Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital eingesetzt werden

Sintavia, LLC, der weltweit führende Hersteller volldigitaler Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine nachrangige Fremdkapitalinvestition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar aus dem Stifel North Atlantic AM-Forward Fund (der "Fonds") erhalten hat. Das Kapital aus der Investition, bei der es sich um die erste Investition aus dem kürzlich eingeführten SBIC-Fonds handelt, wird zur Refinanzierung bestehender Ausrüstungskredite und zur Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital für das Unternehmen verwendet. Weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

"Wir fühlen uns geehrt, die erste Investition aus dem neuen Stifel North Atlantic AM-Forward Fund zu erhalten", sagte Brian R. Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Es ist großartig zu sehen, dass sich Stifel so stark für die Finanzierung rentabler, wachstumsstarker Nutzer additiver Technologie einsetzt. Dieser neue Fonds wird mit Sicherheit einen positiven Einfluss auf die gesamte Branche haben."

"Sintavia passt perfekt zur Mission unseres Fonds, und Brian hat sich als visionäre Führungskraft für Sintavia und den Sektor der additiven Herstellung generell erwiesen", sagte Mark Morrissette, Managing Director von North Atlantic Capital, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Stifel. "Das gesamte Team von Sintavia hat seit 2015 hervorragende Arbeit dabei geleistet, einen vertikal integrierten Anbieter volldigitaler Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie aufzubauen, der die Vorteile additiver Technologie nutzt, und wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit Brian als Partner zusammenzuarbeiten." Durch die neue Investition stößt Herr Morrissette zum Vorstand von Sintavia.

Die Stifel-Investition erfolgt neun Monate, nachdem Sintavia seinen Wachstumsplan in Höhe von 25 Million US-Dollar bekannt gegeben hat, der Investitionen in Anlagen, größere Industriedrucker und zusätzliche Ausrüstung für die Nachbearbeitung umfasste. Die neue Anlage wurde im Januar 2025 in Betrieb genommen.

Über den Stifel North Atlantic AM-Forward Fund

Stifel North Atlantic AM-Forward, L.P. besteht seit Oktober 2024 und wird von North Atlantic Capital Management, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Stifel verwaltet. Die Gesellschaft soll kleinen Herstellern in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit Sitz in den USA Kapital bereitstellen. Insbesondere soll der Fonds dazu einsetzt werden, die additiven und fortschrittlichen Fertigungsfähigkeiten in der inländischen Versorgungskette zu verbessern. Der Fonds nutzt verschiedene Finanzierungsstrukturen, die auf die besonderen Anforderungen kleiner Unternehmen ausgerichtet sind. Die anfängliche Finanzierung für den Fonds umfasst erhebliche Kapitalzusagen von branchenführenden Tier-1-Auftragnehmern aus dem Verteidigungsbereich, die die Versorgungskette in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verbessern sollen.

Über Sintavia

Sintavia ist der weltweit führende Hersteller volldigitaler Komponenten für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen nutzt ein vertikal integriertes Design und additive Fertigungskapazitäten, kombiniert mit einem nahtlosen Digital Production Thread, zur Belieferung führender Systemintegratoren weltweit mit Komponenten der nächsten Generation für das Energie- und Wärmemanagement, etwa Wärmetauscher, Brennkammern und Pumpen. Zu den im additiven Herstellungsverfahren entwickelten und gefertigten Komponenten von Sintavia gehören die ersten AM-Metallkomponenten, die jemals an einem Kampfjet und einem Atom-U-Boot montiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

