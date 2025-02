DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Musks Übernahmevorstoß bei OpenAI:

"Die Interessenkonflikte sind gewaltig. Tesla und SpaceX, die von milliardenschweren Staatsaufträgen profitieren, könnten von Musks Nähe zur Macht direkt profitieren. Als "Special Government Employee" ist er von vielen Transparenzpflichten befreit. Jetzt könnte er auch in der Regulierung von Künstlicher Intelligenz mitmischen - und so die Spielregeln in einem der wichtigsten Zukunftsfelder zu seinen Gunsten beeinflussen. Die Übernahme wäre ein weiterer Schritt, um die Kontrolle über eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zu erlangen. Doch die zentralen Fragen bleiben: Wollen wir wirklich, dass eine Handvoll Tech-Milliardäre die Zukunft der Künstlichen Intelligenz nach ihren eigenen Interessen formt? Und haben wir dem überhaupt etwas entgegenzusetzen?"/DP/jha