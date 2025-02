Type One Energy hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Tennessee Valley Authority (TVA) abgeschlossen. Dieser wichtige Kommerzialisierungsmeilenstein für die Fusionsindustrie zielt darauf ab, gemeinsam Pläne für ein mögliches TVA-Fusionskraftwerksprojekt in der Region Tennessee Valley unter Einsatz von Stellarator-Fusionskrafttechnologie von Type One Energy zu entwickeln. Das 350-MWe-Pilot-Fusionskraftwerk Infinity Two wird schon Mitte der 2030er Jahre eine ergänzende Quelle für die Grundlaststromerzeugung für die Region darstellen. Es hat das Potenzial, die außer Betrieb genommene Infrastruktur aus mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken umzufunktionieren. Zudem ermöglicht es eine Bereitstellung auf der grünen Wiese, was Energieversorgungssicherheit und -zuverlässigkeit unterstützt.

Artistic rendering of Type One Energy's future prototype, Infinity One, inside TVA's Bull Run Fossil Plant. (Photo: Business Wire)

Die Kooperationsvereinbarung baut auf Project Infinity auf, das Anfang 2024 von Type One Energy, TVA und dem Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des Energieministeriums der Vereinigten Staaten mit Unterstützung des US-Bundesstaats Tennessee eingeführt wurde. Project Infinity konzentrierte sich ursprünglich auf die Bereitstellung des Infinity One-Stellarator-Prototyps von Type One Energy im Bull Run-Kraftwerk von TVA und umfasst jetzt ein tieferes, breiteres Engagement im Hinblick auf die Kommerzialisierung von Fusionsenergie. TVA und Type One Energy werden an Studien zur Positionierung des Infinity Two-Fusionskraftwerks, Umweltprüfungen und Lizenzierung sowie Entwicklung von Projektplänen und Finanzierung aus verschiedenen Quellen zusammenarbeiten. Type One Energy wird TVA bei der Evaluierung und Prüfung des Projekts unterstützen.

"Die Entfesselung des Energiepotenzials von Amerika wird alle Formen der Erzeugung umfassen, darunter auch die Fusion", sagte Joe Hoagland, TVA Vice President Innovation and Research. "Energiesicherheit ist nationale Sicherheit. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung eines Technologie-, Versorgungsketten- und Liefermodells, um eine Industrie aufzubauen, die die Versorgung Amerikas und der Welt stemmen kann."

Im Einklang mit diesen Zielen von TVA ist der Umfang dieser Kooperationsvereinbarung mit einem separaten Arrangement zwischen den Parteien verknüpft, in dessen Rahmen die Kapazitäten der Power Service Shops (PSS) von TVA in Muscle Shoals, Alabama genutzt werden sollen. Die Beziehung zu PSS ermöglicht es Type One Energy, weiterhin seine Versorgungskette für Stellarator-Fusionskraftwerke zu gestalten, während PSS die modulare Fertigung und die Montage von Infinity Two unterstützt. Wichtig ist auch, dass diese Vereinbarung es TVA ermöglichen würde, nach der erfolgreichen Bereitstellung von Infinity Two von der nachfolgenden globalen Skalierung der Fusionsenergie zu profitieren.

Project Infinity umfasst jetzt eine Verpflichtung zur Mitarbeiterentwicklung, um die Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Montage, des Betriebs und der Wartung von Fusionsstellaratoren zu kultivieren. Diese wichtige Entwicklung von Fertigkeiten und Wissensübertragung wird durch die einzigartige, kraftwerksrelevante, ununterbrochene Leistungsfähigkeit des Infinity One-Prototyps ermöglicht. Die Bundesstaaten Tennessee und Alabama besitzen langjährige Erfahrung bei der Bereitstellung und dem Betrieb neuer Energietechnologien und sind damit gut aufgestellt, um die Mitarbeiter und Ressourcen bereitzustellen, die für eine erfolgreiche und zuverlässige Energieerzeugung aus Fusion erforderlich sind. Das ist ein Beispiel dafür, wie TVA und Type One Energy die Gemeinschaften in Tennessee Valley zunehmend in Project Infinity einbeziehen werden, damit diese von der Investition, den Arbeitsstellen und der Energiesicherheit, die es bietet, profitieren können.

"Wir haben Glück, mit einem Energieunternehmen wie TVA zusammenzuarbeiten", sagte Christofer Mowry, CEO von Type One Energy. "TVA bietet uns erstklassigen Kraftwerksbetrieb, Wartung, Engineering, Lizenzierung und sogar Projektplanungs- und Konstruktionsfähigkeiten. All das sind erfolgsentscheidende Fertigkeiten, die wir jetzt nicht erst ausprobieren und neu erstellen müssen. Stattdessen können wir uns auf die Fertigstellung des Designs von Infinity Two und das Testen mit dem Infinity One-Prototyp im Bull Run-Kraftwerk von TVA konzentrieren. Dass wir uns auf die Entwicklung und Bereitstellung der Stellarator-Kerntechnologie konzentrieren können, verringert wesentlich die Risiken auf unserem Weg zur Kommerzialisierung von Fusionskraftwerken."

Project Infinity bringt die Strategie von Type One Energy, etablierte Kapazitäten im globalen Energiesektor zu nutzen, um Kommerzialisierungsrisiken zu minimieren und die Herausforderungen einer vertikalen Integration zu umgehen, weiter voran. Diese Vereinbarung ergänzt die kürzlich angekündigte Vereinbarung zur Technologielizenzierung und -fertigung zwischen Type One Energy und Commonwealth Fusion Systems. Project Infinity ist zudem gut auf die Mission von TVA abgestimmt, sicheren, zuverlässigen, erschwinglichen und robusten Strom durch die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Energietechnologie zu liefern.

