BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Die westlichen Partner der Ukraine wollen an diesem Mittwoch bei Treffen in Brüssel und Paris über die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes beraten. Im Nato-Hauptquartier in Brüssel kommen am Nachmittag (14.30 Uhr) Verteidigungsminister im Format der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenhilfen zusammen.

Am Abend ist dann eine Zusammenkunft von Außenministern mehrerer europäischer Länder in Paris geplant. Neben Deutschland werden nach Angaben von Gastgeber Frankreich unter anderem Italien, Spanien, Großbritannien und Polen vertreten sein.

Die Beratungen finden vor dem Hintergrund der noch unklaren US-Ukraine-Politik nach dem Machtwechsel in Washington statt. Mit besonderer Spannung wird deswegen erwartet, wie der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei dem Treffen der Unterstützer der Ukraine auftritt.

US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf immer wieder behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb kurzer Zeit beenden - ohne dabei jedoch konkret zu sagen, wie er sich das vorstellt.

In der EU wird befürchtet, dass die USA ihre Unterstützung für das angegriffene Land drastisch zurückfahren und eine Friedenslösung erzwingen könnte, aus der Russland faktisch als Sieger hervorgeht.

Das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe wird erstmals von Großbritannien organisiert. Bis zum Machtwechsel in Washington waren die USA dabei federführend. Für Deutschland werden Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Brüssel und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Paris erwartet. In Brüssel findet am Donnerstag auch noch ein Nato-Verteidigungsministertreffen statt - ebenfalls erstmals mit Hegseth.