KAIRO (dpa-AFX) - Angesichts des Drucks durch US-Präsident Donald Trump hat Ägypten einen eigenen Wiederaufbauplan für den weitgehend zerstörten Gazastreifen angekündigt. "Ägypten unterstreicht seinen Willen, eine umfassende Vision für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorzulegen, in einer Weise, die sicherstellt, dass die Palästinenser in ihrem Vaterland bleiben können und ihre Rechte gewahrt werden", teilte das ägyptische Außenministerium auf der Nachrichtenplattform X mit.

Die Regierung in Kairo wolle mit Trump zusammenarbeiten, um einen gerechten Frieden in der Region zu schaffen, hieß es in der Stellungnahme. Die Zwei-Staaten-Lösung mit einem Palästinenserstaat an der Seite Israels sei der einzige Weg zu Stabilität.

Trump hatte mit seinen umstrittenen Plänen zur Zukunft des Gazastreifens zuletzt für Unruhe im Nahen Osten und weltweite Empörung gesorgt. Er kündigte an, die USA würden das Gebiet übernehmen, die rund zwei Millionen Bewohner dauerhaft in arabische Länder der Region umsiedeln und den zerstörten Küstenstreifen in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln.

Israels Nachbarn Ägypten und Jordanien lehnen die Unterbringung von Palästinensern aus dem Gazastreifen auf ihrem Land aber vehement ab. Daraufhin droht Trump den beiden wichtigen US-Verbündeten in der Region damit, die finanzielle Unterstützung aus Washington zu kürzen./dde/DP/zb