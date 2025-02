BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ruht am Mittwoch in Braunschweig der Nahverkehr. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH kündigte an, alle Busse und Stadtbahnen ganztägig in den Depots zu lassen. Der Schülerverkehr zu den Grundschulen findet aber wie gewohnt statt.

Daneben sind Kitas und das Klinikum Braunschweig betroffen. Mehrere Kitas bleiben zu oder öffnen nur eingeschränkt. Im Klinikum soll es eine Notfallversorgung geben, die eine dringend notwendige medizinische Versorgung gewährleistet. Vom Ausstand betroffen sind auch die städtischen Bäder, die zum Teil geschlossen bleiben.

Im Landkreis Peine fallen wegen des Warnstreiks alle Linienbusse der Peiner Verkehrsgesellschaft (PVG) und des Kraftverkehrs Mundstock (KVM) aus. In Oldenburg wird das Klinikum bestreikt, in Wolfenbüttel unter anderem Kitas, Müllabfuhr, Stadtwerke und Jobcenter. Auch in Celle und im Heidekreis ruft Verdi zu Arbeitsniederlegungen auf. Am Dienstag hatten die Warnstreiks bereits in Hannover Busse und Bahnen zum Stehen gebracht.

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft vor der nächsten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am kommenden Montag kommen beide Seiten in Potsdam zur zweiten Verhandlungsrunde zusammen./fjo/DP/zb