MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat nach einem robusten ersten Geschäftsquartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. So soll der vergleichbare Umsatz im Geschäftsjahr per Ende September 2025 um acht bis zehn Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage detaillierter Zahlen mit. Die bereinigte operative Marge erwartet das Management bei drei bis fünf Prozent. Dazu beitragen sollen vor allem die Geschäfte mit Netz- und Gastechnik. Beim Nachsteuergewinn peilen die Münchner weiter einen Wert um die Gewinnschwelle an.

Im ersten Quartal (per Ende Dezember) profitierte Siemens Energy von anhaltend guten Geschäften und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte von 208 auf 481 Millionen Euro zu. Den größten Ergebnisbeitrag leistete das Gasgeschäft, gefolgt von der Netztechnik. Damit bestätigte der Konzern vorläufige Zahlen von Ende Januar. Das Ergebnis nach Steuern sank zwar von 1,6 Milliarden auf 252 Millionen Euro, allerdings hatte Siemens Energy im Vorjahresquartal vom Verkauf von Anteilen seines indischen Energiegeschäfts an die ehemalige Konzernmutter Siemens profitiert./nas/edh/he