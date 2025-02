DJ Siemens Energy bestätigt Jahresziele 2024/25

DOW JONES--Siemens Energy hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Der Energietechnikkonzern plant weiterhin mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent und einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnis-Marge zwischen 3 und 5 Prozent, wie er bei Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) mitteilte. Nach Steuern peilt Siemens Energy ein Ergebnis "um den Break-even" an, dies ist bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf seiner Anteile an Siemens Limited in Indien.

Siemens Energy hatte vor gut zwei Wochen bereits vorläufige, über den Erwartungen liegende Zahlen für das Auftaktquartal veröffentlicht. Beim Free Cashflow vor Steuern standen wegen hoher Anzahlungen auf Großprojekte Mittelzuflüsse von insgesamt gut 1,5 Milliarden Euro in den Büchern. Das führt dazu, dass im Gesamtjahr das Ziel von bis zu 1 Milliarde Euro wohl übertroffen wird. Ein angepasstes Free-Cashflow-Ziel soll es im Mai bei Vorlage der Halbjahreszahlen geben.

