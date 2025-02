© Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

Energiesicherheit ist seit dem Ukraine-Krieg eines der wichtigsten politischen Themen in Deutschland. Ausbau der Erneuerbaren oder Rückkehr zur Atomenergie? Berenberg stellt die Wahlprogramme auf den Prüfstand.Die Bundestagswahl in der kommenden Woche könnte erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Energiemarkt haben. Besonders Investitionen in Netzausbau, flexible Erzeugungskapazitäten und erneuerbare Energien dürften profitieren - wenngleich das genaue Maß der Unterstützung von der finalen Koalitionszusammensetzung abhängt. Analysten von Berenberg sehen vor allem die Versorger E.ON und RWE als potenzielle Gewinner einer neuen Regierungskoalition. Beide Aktien empfehlen die Analysten …