DJ Jenoptik steigert Marge 2024 - Aufschwung im 2. Halbjahr erwartet

DOW JONES--Jenoptik hat dank besserer Geschäfte in allen Divisionen vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Die operative Marge konnte der TecDAX-Konzern überraschend steigern. Allerdings zeigen sich Spuren infolge der schwierigen Lage in der Automobilbranche: Der Auftragseingang sank 2024 um rund 6 Prozent auf knapp 1,03 Milliarden Euro.

Der Umsatz kletterte den weiteren Angaben zufolge im Gesamtjahr um 5 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Das EBITDA stieg mit 6 Prozent auf 222 Millionen Euro etwas stärker, die entsprechende Marge betrug 19,9 (19,7) Prozent. Analysten haben im Konsens nur mit einer operativen Rendite von 19,7 Prozent gerechnet.

Aktuell sei das Marktumfeld durch eine "überdurchschnittlich hohe Unsicherheiten" geprägt, so das Unternehmen aus Jena. Für die zweite Jahreshälfte rechnet Jenoptik in der Halbleiterausrüstungsindustrie unverändert mit einem Aufschwung. Eine quantitative Prognose für 2025 soll mit Vorlage der ausführlichen Geschäftszahlen am 25. März genannt werden. Die Finanzziele für 2026 bestätigte das Unternehmen am Mittwoch.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2025 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.