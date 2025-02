Der Dax hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt und erstmals in seiner Geschichte die Marke von 22.000 Punkten übersprungen. Sein neues Allzeithoch liegt nun bei 22.046,41 Punkten. Das nächste könnte schon im heutigen Handel folgen, da der Index nachbörslich weiter zulegte. Den Handelstag beendete er schließlich mit einem Plus von 126 Punkten (0,58%) bei 22.037 ...

