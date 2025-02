Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat am Morgen seine endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsjahr (per 31. Dezember) des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt. Vorläufige Zahlen hatte der Konzern bereits Ende Januar vorgelegt. Nun wurde die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei Anlegern kam dies gut an. Die Aktie legt am Morgen leicht zu.Im ersten Quartal steigerte Siemens Energy den Umsatz im Jahresvergleich um 18,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...