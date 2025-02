DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Foxconn will nur Kooperation: Nissan unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Aufwärts ist es am Mittwoch mit den meisten Indizes an den Börsen in Ostasien gegangen. Der australische Aktienmarkt beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,6 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,4 Prozent zu auf 38.964 Punkte, wobei der gegenüber der gleichen Vortageszeit deutlich schwächere Yen für Unterstützung sorgte. Der Yen sei aktuell in seiner Funktion als sicherer Hafen nicht gesucht, erklärten Teilnehmer am Devisenmarkt die Kursschwäche. Der Kospi in Seoul rückte um 0,4 Prozent vor. Klarer Tagesgewinner war Hongkong mit einem Plus des HSI im Späthandel von 2,2 Prozent, während der Shanghai-Composite nach einer kleinen Schlussrally 0,9 Prozent fester schloss.

Fundamental Neues, das die Märkte bewegt gab es nicht, somit aber auch keine Störfeuer - weder in Sachen US-Zollpolitik noch von der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell wiederholte am Vortag die bekannte Position, dass man sich mit weiteren Zinssenkungen Zeit lassen könne. Derweil nehmen die Spekulationen zu, dass es im Krieg in der Ukraine günstige Entwicklungen geben könnte in Richtung eines Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Selensky soll Bereitschaft zu einem Gebietstausch mit Russland signalisiert haben.

Die Anleger seien optimistisch, nachdem mehrere chinesische Unternehmen die Deepseek-KI in ihre Dienste aufgenommen hätten, hieß es unterdessen vom festen Hongkonger Aktienmarkt. Der Stimmung an den chinesischen Börsen war daneben zuträglich, dass Peking, wie der Staatsrat am Vortag mitteilte, den Konsum im Inland ankurbeln und mehr ausländisches Kapital anlocken will.

Apple-Fantasie treibt Alibaba - Späte Rally bei Immobilienaktien in Hongkong

Alibaba Group verteuerten sich um über 8 Prozent, beflügelt von einem Bericht, wonach das Unternehmen möglicherweise mit Apple bei der Bereitstellung von Diensten für iPhone-Nutzer zusammenarbeitet. SMIC legten um,5,2 Prozent zu, nachdem das Halbleiterunternehmen Viertquartalszahlen vorgelegt hatte. Zwar sank der Quartalsgewinn, SMIC rechnet aber mit weiter steigenden Umsätzen.

Stark nach oben ging es im späten Hongkonger Geschäft mit Immobilienaktien. China Vanke legten um 15,8, Longfor um 7,8 Prozent und Country Garden um 5,0 Prozent zu.

Für Contemporary Amperex Technology (CATL) ging es an der Börse in Shenzhen um 1,5 Prozent nach oben. Der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge hat wie avisiert nun einen Antrag für eine Zweitnotierung in Hongkong eingereicht.

In Tokio machten Softbank Corp. einen Satz um 4,5 Prozent. Der Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerkdiensten steigerte in den ersten neun Monaten den Gewinn um 7,4 Prozent. Softbank Group verteuerten sich um 3,8 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage nach Handelsende.

Nissan verloren knapp 6 Prozent. Hier sorgte für Enttäuschung, dass laut dem Chairman der taiwanischen Foxconn Technology Group, Young Liu, Foxconn nur eine Zusammenarbeit mit Nissan anstrebt, nicht aber den Kauf des Automobil-Herstellers.

Mitsubishi Corp gingen nach Vorlage von Neunmonatszahlen während des Handels 0,1 Prozent leichter aus dem Tag und damit von frühen Tagestiefs erholt.

Commonwealth Bank wurden in Sydney um 2,4 Prozent nach oben genommen. Das größte Geldhaus Australiens steigerte bei höheren Einnahmen den Halbjahresgewinn um 6,1 Prozent und schnitt damit besser als erwartet ab. Der Stromversorger AGL Energy berichtete für das erste Halbjahr einen 6,5 Prozent niedrigeren Gewinn und engte die Prognosen für das Gesamtjahr im oberen Bereich der Prognosespanne ein. Der Kurs stieg um 0,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.535,30 +0,6% +4,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.963,70 +0,4% -2,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.547,61 +0,3% +6,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.346,39 +0,9% -0,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.765,80 +2,2% +6,2% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.289,75 -0,4% +1,1% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.862,13 +0,0% +2,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.596,11 +0,4% -3,2% 10:00 BSE (Mumbai) 76.109,84 -0,2% -3,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:17 % YTD EUR/USD 1,0364 +0,0% 1,0362 1,0304 +0,1% EUR/JPY 159,24 +0,8% 157,97 156,55 -2,2% EUR/GBP 0,8327 +0,0% 0,8326 0,8344 +0,6% GBP/USD 1,2447 +0,0% 1,2445 1,2349 -0,5% USD/JPY 153,65 +0,8% 152,46 151,93 -2,3% USD/KRW 1.453,34 +0,0% 1.452,86 1.453,17 -1,5% USD/CNY 7,1670 -0,0% 7,1690 7,1673 -0,6% USD/CNH 7,3126 +0,0% 7,3090 7,3107 +2,0% USD/HKD 7,7894 -0,0% 7,7922 7,7908 +0,3% AUD/USD 0,6291 -0,0% 0,6294 0,6276 +1,7% NZD/USD 0,5651 -0,0% 0,5654 0,5646 +1,0% Bitcoin BTC/USD 95.934,30 +0,5% 95.431,70 98.402,10 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,11 73,32 -0,3% -0,21 +2,6% Brent/ICE 76,81 77,00 -0,2% -0,19 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.894,53 2.897,65 -0,1% -3,12 +10,3% Silber (Spot) 31,89 31,75 +0,4% +0,14 +10,4% Platin (Spot) 989,30 990,50 -0,1% -1,20 +9,1% Kupfer-Future 4,61 4,60 +0,3% +0,01 +14,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

