Dietikon, Zürich (ots) -Die Würth Leasing AG (Schweiz) freut sich einen Nachfolger für die Unternehmensspitze gefunden zu haben: Malte Lindberg trat zum 1. Januar 2025 die Nachfolge von CEO Beat Zbinden an. Mit seiner umfassenden Erfahrung und ausgewiesenen Expertise im Leasinggeschäft wird er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, insbesondere mit Fokus auf den Mittelstand, weiter vorantreiben.Malte Lindberg war zuvor Leiter des Investitionsgüterleasings bei der ehemaligen Credit Suisse (Schweiz) AG und verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere im Leasingsektor. Sein Wechsel zur Würth Leasing AG unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens, das seine Position als zuverlässiger Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmen in der Schweiz weiter ausbauen möchte.Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hat den Bedarf an alternativen Finanzierungsanbietern für den Mittelstand verstärkt. Würth Leasing AG sieht es als ihre Aufgabe, mittelständische Unternehmen in der Schweiz durch individuell zugeschnittene Leasinglösungen optimal zu unterstützen und ihnen die notwendige finanzielle Flexibilität zu bieten.Stimmen zur neuen PositionMalte Lindberg äussert sich zu seiner neuen Rolle:"Der Mittelstand ist das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Gerade in Zeiten des Wandels sind innovative und verlässliche Leasinglösungen als Teil eines ausgewogenen Finanzierungsmixes entscheidend. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team von Würth Leasing AG neue Wege zu gehen und unsere Position als starker Partner des Mittelstands weiter zu festigen."Beat Zbinden, der nach erfolgreichen Jahren an der Spitze der Würth Leasing AG zurücktritt, wird das Unternehmen weiterhin beratend unterstützen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.Über Würth Leasing AG (Schweiz)Würth Leasing AG (Schweiz) gehört zu den führenden Anbietern von Leasinglösungen für den Mittelstand in der Schweiz. Das Unternehmen bietet flexible und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Leasinglösungen, die den Schweizer Mittelstand stärken und ihm ermöglichen, in die Zukunft zu investieren.Ihr Partner für solide Finanzierungslösungen - Würth Leasing AG (https://www.wuerthleasing.ch/)Pressekontakt:Janisha SiggAssistentin der Geschäftsleitung044 913 95 67janisha.sigg@wuerthleasing.ch