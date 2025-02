NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 12 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen und Aussagen zum Ausblick hätten das Vertrauen gestärkt, dass der Halbleiterhersteller seine Umsätze, Gewinne und Barmittelgenerierung weiter verbessern werde, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Bewertung bleibe zudem attraktiv./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 13:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A3EPA4