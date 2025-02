ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 von 13,80 auf 14,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe mit den Aussagen zum Barmittelnfluss (Cashflow) für Zuversicht gesorgt, schrieb Analyst Harry Blaiklock in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien ein Schritt in die richtige Richtung./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 17:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A3EPA4