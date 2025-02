Die GGW Group weitet ihre Präsenz in der Schweiz mit zwei Zusammenschlüssen aus. Die Versicherungsbroker Absolut All Insurance und RVA Associati schließen sich dem Unternehmen an. Die Unternehmen werden weiterhin unter ihrer eigenen Marke aktiv sein. Die GGW Group stärkt ihre Präsenz in der Schweiz mit zwei Zusammenschlüssen: Die Versicherungsbroker aus der Ostschweiz, Absolut All Insurance, und dem Kanton Tessin, RVA Associati, werden Teil des Unternehmens mit Sitz in Hamburg. Beide Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...