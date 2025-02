Am deutschen Aktienmarkt ist der DAX-Zug nicht zu bremsen. Am Dienstag hat das Leitbarometer der Frankfurter Börse mit 22.046 (intraday) respektive 22.037 Punkten (Schlusskurs) erstmals in der Geschichte die Marken von 22.000 überwunden. Die Rally sollte sich am Mittwochmorgen fortsetzen, wobei Carl Zeiss Meditec, Deutsche Börse, Heidelberger Druckmaschinen, Jenoptik, Lufthansa, Sartorius Vz., Siemens Energy, TeamViewer und Verbio im Fokus stehen.

