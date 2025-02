Silverstone, England (ots/PRNewswire) -Das Aston Martin Aramco Formula One Team heißt heute die britische Kultmarke ELEMIS als ersten offiziellen Hautpflege-Partner willkommen. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen Partnerschaft, die führende Schönheitsinnovationen mit der leistungsstarken Welt der Formel 1 zusammenbringt.ELEMIS verbindet seit Jahrzehnten Behandlungen mit modernster Technologie und klinisch bewährter Hautpflege und setzt sich leidenschaftlich für die Stärkung des Selbstbewusstseins der Bevölkerung ein.Durch die Partnerschaft mit dem britischen Team will die Luxusmarke nun die Inklusivität in der Welt der Formel 1 fördern, die in letzter Zeit eine Verschiebung der Fan-Demografie erlebt hat. Die jüngste Studie von Nielson zeigt, dass 41 % der Fans weiblich sind, und die am schnellsten wachsende Fangemeinde sind Frauen zwischen 16 und 24 Jahren. Der Fokus auf Inklusion steht im Einklang mit der Make-a-Mark-Strategie von Aston Martin Aramco, die darauf abzielt, durch den Einfluss des Sports positive Fortschritte voranzutreiben.Das kontinuierliche Engagement von Aston Martin Aramco für Nachhaltigkeit spiegelt sich in ELEMIS wider, das sich umweltbewussten Praktiken verschrieben hat, einschließlich einer nachhaltigen Beschaffung, die den Planeten respektiert. ELEMIS ist das erste B-Corp-Unternehmen, das mit dem Team zusammenarbeitet und seine Nachhaltigkeitsstandards auf globaler Ebene umsetzen möchte.Im ersten Jahr der Partnerschaft wird ELEMIS eine Auswahl exklusiver, limitierter Produktkollektionen auf den Markt bringen und den Gästen in der Aston Martin Aramco Paddock Club Suite das ultimative Erlebnis an der Rennstrecke bieten, bei dem sie sich bei erlebnisreichen "Boxenstopp"-Behandlungen verwöhnen lassen können.Beim Großen Preis von Monaco im Mai wird ELEMIS an Bord der Luxusyacht Aston Martin Aramco ein einzigartiges Spa-Erlebnis bieten.Séan Harrington, ELEMIS Co-Founder & CEO: "Der erste offizielle Hautpflege-Partner von Aston Martin Aramco zu werden, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit für ELEMIS. Zum Auftakt dieser mehrjährigen Partnerschaft, die unsere beiden kultigen Marken mit ihrem reichen britischen Erbe vereint, haben wir uns dieselbe Aufgabe gestellt: die Grenzen von Leistung und Innovation auf einer globalen Bühne zu erweitern. Diese wertorientierte Partnerschaft ist die erste ihrer Art und eine Pionierleistung in der Formel 1. Sie zeigt, wie zwei führende und innovative Köpfe in ihren jeweiligen Bereichen zusammenarbeiten können, um die Wahrnehmung zu verändern, andere zu stärken und ein unvergleichliches Lifestyle-Erlebnis zu schaffen. Sowohl ELEMIS als auch Aston Martin Aramco sind siegeshungrig; ich bin stolz und freue mich, dass unsere Partnerschaft mit Leben erfüllt wird."Jeff Slack, Managing Director of Commercial, Aston Martin Aramco Formula One Team, sagte: "Wir freuen uns sehr, ELEMIS in der Aston Martin Aramco-Familie und in der Welt des Motorsports willkommen zu heißen. Als eine Marke, die für Innovation und Spitzenleistungen steht, ist ELEMIS ein natürlicher Partner für uns, wenn wir in die Saison 2025 gehen. Die Bekanntgabe unseres ersten offiziellen Hautpflege-Partners stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Art und Weise dar, wie wir mit unseren Fans in Kontakt treten, und ich bin gespannt, ob sich dadurch neue Möglichkeiten für beide Organisationen ergeben werden."Jessica Hawkins, Aston Martin Aramco Formula One Driver Ambassador und Leiterin der F1 Academy: "Es ist ein aufregender Tag, an dem wir ELEMIS als offiziellen Hautpflege-Partner von Aston Martin Aramco bekannt geben. Die Formel 1 stellt den Gipfel der Leistung dar, was sich mit dem Engagement von ELEMIS deckt, erstklassige und innovative Hautpflege zu entwickeln. Als Leiterin der F1-Akademie des Teams ist es mir sehr wichtig, die Inklusivität zu fördern und sicherzustellen, dass der Motorsport ein Ort ist, an dem jeder willkommen ist. Daher ist es unglaublich, dass ELEMIS einen ähnlichen Fokus hat, sowohl innerhalb ihrer Partnerschaft als auch in ihrer Strategie im Allgemeinen."Informationen zu ELEMIS:ELEMIS vereint das Beste aus Wissenschaft, Natur und Hautweisheit und begleitet Sie auf Ihrer sich ständig weiterentwickelnden Hautreise. Auf der Grundlage von über 30 Jahren Formulierungserfahrung und praktischer Erfahrung in der Behandlung von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt in unseren Spas entwickeln wir innovative Hautpflegeprodukte, die leistungsstarke, sichtbare Ergebnisse liefern. Wir haben 2023 die B-Corp-Zertifizierung erhalten und setzen uns dafür ein, unser Unternehmen als Kraft für das Gute zu nutzen. ELEMIS-Produkte sind in 110 Ländern erhältlich.Informationen zum Aston Martin Aramco Formula One TeamDie Geschichte von Aston Martin reicht bis ins Jahr 1913 und zu den Gründern Lionel Martin und Robert Bamford zurück und hat ihre Wurzeln im Rennsport. Der frühe Erfolg beim Aston Hill Climb inspirierte die Herstellung von Hochleistungs-Luxusfahrzeugen, zu denen heute der DB12, der Vantage, der Vanquish, der DBX707 und der vom F1 inspirierte Aston Martin Valkyrie gehören. Die Marke debütierte 1922 im Grand-Prix-Sport, siegte 1959 in Le Mans und kehrte 2021 unter der Leitung von Lawrence Stroll in die Formel 1 zurück.Das Team hat seitdem erhebliche Investitionen getätigt, insbesondere die Eröffnung des AMR Technology Campus in Silverstone im Jahr 2023, der sich durch nachhaltiges Design und einen hochmodernen Windkanal auszeichnet, der 2025 in Betrieb genommen werden soll. Auf dem richtigen Weg sind der erfahrene Kanadier Lance Stroll und der zweifache Weltmeister Fernando Alonso, unterstützt von den Test- und Ersatzfahrern Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne sowie dem Team-Botschafter Pedro de la Rosa und dem Nachwuchs-Entwicklungsfahrer Jak Crawford. Aston Martin Aramco nimmt auch an der F1® Academy-Serie teil, die ausschließlich von Frauen bestritten wird. Die Schweizerin Tina Hausmann fährt unter der Leitung der F1® Academy-Leiterin und Fahrerbotschafterin des Teams, Jessica Hawkins.Abseits der Strecke treibt Aston Martin Aramco den Fortschritt durch seine I / AM Fan-Engagement-Plattform und das Make A Mark-ESG-Programm weiter voran und fördert Nachhaltigkeit, Integration und gesellschaftliches Engagement. Partnerschaften mit Racing Pride, Spinal Track und der Aleto Foundation unterstützen Inklusion, Barrierefreiheit und die Entwicklung von Führungskräften. Das Engagement des Teams für Energieeffizienz wird durch die Einhaltung der ISO 50001 zertifiziert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2615439/5156966/Elemis_2024_Official_Skincare_Partner_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aston-martin-aramco-lanciert-bahnbrechende-partnerschaft-mit-elemis-die-luxuriose-hautpflege-mit-hochleistung-verbindet-302371640.htmlPressekontakt:Lucy Frosdick,Senior Head of Communications,lucy.frosdick@elemis.com,+44 (0) 7770641384Original-Content von: ELEMIS; Aston Martin Aramco Formula One Team, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178636/5969157