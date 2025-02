ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, wird auf der Packaging Innovations 2025, die vom 12. bis 13. Februar im NEC Birmingham stattfindet, seine neuesten Lösungen für recycelbare High-Performance-Verpackungen vorstellen. Besucher finden ProAmpac am Stand L80, wo das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen faserbasierte Verpackungen, recycelbare Folien und Food-to-Go-Lösungen vorstellen wird.

"Bei ProAmpac sind wir stolz darauf, bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen, die sowohl den Bedürfnissen der Verbraucher als auch denen der Umwelt gerecht werden, eine Vorreiterrolle zu spielen. Unsere Fortschritte bei faserbasierten und recycelbaren flexiblen Verpackungen zeigen unser Engagement für Innovation und eine Kreislaufwirtschaft", sagte Kristy Paulin, Executive Vice President of Global Marketing bei ProAmpac. "Wir laden die Besucher ein, uns am Stand L80 zu besuchen, um diese Innovationen aus erster Hand zu erleben und darüber zu sprechen, wie ProAmpac dabei helfen kann, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Präsentation innovativer Verpackungen

ProAmpac wird eine Reihe nachhaltiger, flexibler High-Performance-Verpackungen vorstellen, darunter:

Fiberization of Packaging® Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach faserbasierten Verpackungen hat ProAmpac seine Lösungen für das Recycling an der Bordsteinkante auf neue Märkte wie Tiefkühlprodukte und Umverpackungen ausgeweitet. Dazu gehört das preisgekrönte Produkt ProActive Recyclable® RP-1000, eine faserbasierte Lösung, die weitgehend in Papierkreisläufen recycelt werden kann. RP-1000 bietet Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Fettbarrieren und ist ideal für Trockenlebensmittel, Tiefkühlkost und Snacks geeignet.





RAP-Verpackungen für Lebensmittel zum Mitnehmen Zu den faserbasierten, leistungsstarken Innovationen von ProAmpac für frische Lebensmittel zum Mitnehmen gehören Produkte wie HandRap und RAP Sandwich Wedge. Diese Produkte bieten ein hochwertiges Erscheinungsbild im Regal, eine gute Sichtbarkeit des Produkts und eine längere Haltbarkeit, während sie gleichzeitig eine Lösung zur Reduzierung von Kunststoffen bieten.



Kevin Vyse beteiligt sich an der großen Debatte über Wiederverwendung und Wiederauffüllung

Kevin Vyse, Head of Technical, ProAmpac RAP-Produkte, wird sich an The Big Debate am Mittwoch, dem 12. Februar um 16:00 Uhr PM als Teil von Circular Economy Stage beteiligen. Vyse und andere Branchenexperten werden der Frage nachgehen, ob Wiederverwendungs- und Wiederbefüllungsmodelle Einwegverpackungen innerhalb des nächsten Jahrzehnts überholen werden.

Besuchen Sie ProAmpac am Stand L80

Die Teilnehmer sind eingeladen, den Stand L80 zu besuchen, um die neuesten Innovationen von ProAmpac kennenzulernen und zu besprechen, wie nachhaltige High-Performance-Verpackungen ihre Geschäftsbedürfnisse unterstützen können. Um ein Treffen im Voraus zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com.

Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. ProActive Sustainability® eine Produktreihe, die ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz widerspiegelt bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, mit denen wir unseren Kunden zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele verhelfen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Nachhaltigkeit. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Sektoren Fertigprodukte oder Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, weitgehende Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie die Abstimmung mit allen Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen dauerhaft auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen im Einzel- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie PPCPartners.com.

