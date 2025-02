Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen waren gestern durch die freundliche Stimmung am Aktienmarkt belastet, so die Analysten der Nord LB.Auch in den USA hätten Anleihekurse leicht nachgegeben.Bei den heutigen US-Inflationsdaten sei auf Monatssicht eine leichte Aufwärtstendenz bei sowohl Gesamt- als auch Kerninflation zu erwarten. Einige im Warenkorb befindlichen und zur Messung des CPI herangezogenen Komponenten hätten zuletzt nach oben gezeigt, darunter bspw. Nahrungsmittel und Energie. Nach diesen Daten spreche am Nachmittag FED-Chef Powell vor dem Kongress im Rahmen des halbjährlichen Geldpolitik-Berichts. An den Märkten werde man hierbei genauestens auf Hinweise zur wirtschaftlichen Unsicherheit bzw. Implikationen für die Geldpolitik im Zusammenhang mit dem Kurs der Trump-Administration achten. (12.02.2025/alc/a/a) ...

