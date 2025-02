Siemens Energy bekräftigte die Jahresprognose. Der Umsatz im 1. Fiskalquartal stieg kräftig, aber das operative Ergebnis schrumpfte um -75 %. Carl Zeiss Meditec wächst dank DORC. Ohne die Akquisitionseffekte schrumpfte das Geschäft jedoch um -7 %. Der Auftragseingang bei Jenoptik schrumpfte im vergangenen Jahr, was den Ausblick belastet. Das Geschäftsjahr 2024 konnte man jedoch mit Rekordwerten beim Umsatz und operativen Ergebnis abschließen.Sehr positive Signale kommen am Morgen aus dem asiatischen Aktienhandel. Alle Benchmarks in der Region ...

